Китайська компанія купила злитки мідного сплаву на суму щонайменше 7,4 мільйона доларів на заводі в окупованому Росією регіоні України.

Про це пише Reuters, посилаючись на дані російської митниці.

Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією, але Сполучені Штати погрожували внести у чорний список компанії по всьому світу за порушення санкцій і застерегли Пекін від постачання Москві товарів, заборонених правилами експорту США.

Митна інформація, отримана від одного постачальника даних комерційної торгівлі та перехресно перевірена з двома іншими, демонструє деякі з перших доказів торгівлі Китаю з окупованими Росією регіонами України від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova купила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву в чушках на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Завод розташований у Донецькій області на сході України, недалеко від кордону з Луганщиною. І Донецька, і Луганська області були серед чотирьох українських регіонів, які президент РФ Володимир Путін незаконно “приєднав” до Росії.

Quzhou Nova, торгово-виробнича компанія, розташована в місті Кучжоу в східній провінції Чжецзян, повідомила Reuters, що не займається імпортом і експортом, пов’язаним з торгівлею мідним сплавом у зливках.

Коли Reuters показало деталі експорту в митних даних Quzhou Nova, компанія заявила, що їй “важко зрозуміти документ, оскільки він не має печатки та підпису”, і запропонувала зв’язатися з митницею щодо цього питання.

База даних, яка збирає інформацію про всі відправлення по всьому світу, не відображає печаток або підписів на своїй інформації.

Митна служба Китаю не надала детальної інформації про імпорт. У ньому сказано, що “торгові дані компанії не розкриваються в нашій публічній інформації”.

Згідно з державною митною статистикою, Китай імпортував з Росії міді та мідних сплавів на 852 мільйони доларів з жовтня по лютий.

Джерело на Дебальцевському комбінаті, яке побажало залишитися невідомим, повідомило, що на території комбінату знаходиться цех кольорової металургії. Джерело відмовилося коментувати питання про постачання мідного сплаву в Китай, заявивши, що ця інформація є “комерційною таємницею”.

Федеральна митна служба Росії повідомила Reuters, що інформація про компанії є конфіденційною та не розголошується службою.

Відповідаючи на питання про це, Кремль заявив, що не знає, чи правдива інформація Reuters про транзакцію та які є докази. У Кремлі заявили, що не мають інформації на цю тему.

Дебальцевський завод не відповів на запит Reuters про коментарі телефоном та письмово.

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення Росії в Україну, забороняють імпорт США або експорт із так званих “Л/ДНР”.

Через два дні Європейський Союз оголосив про заходи, включаючи заборону на імпорт товарів з двох регіонів.

Попри те, що китайські компанії можуть вільно торгувати з компаніями у підконтрольних Росії регіонах України, вони ризикують потрапити до західних “чорних списків”.

Відповідаючи на запитання щодо даних про постачання міді, Державний департамент США сказав, що він стурбований угодою Китаю з Кремлем.

“Ми попереджали КНР, що допомога військовим зусиллям Росії матиме серйозні наслідки. Ми без вагань будемо діяти проти організацій, включаючи фірми КНР, які допомагають Росії вести війну проти України або допомагають Росії обходити санкції”.

У Єврокомісії не відповіли на запитання Reuters про те, чи співпрацюють китайські компанії з окупованими Росією українськими територіями та які ризики становить така діяльність.

Міністерство торгівлі Китаю не відповіло на запит Reuters про коментарі щодо постачань мідних сплавів з Дебальцевського заводу або співпраці з бізнесом у Донецькій області.

Дані, отримані Reuters, базуються на товаросупровідних і митних документах, таких як коносаменти та транспортні накладні, і зібрані від кількох митних відділів, державних органів та інших партнерів.

Quzhou Nova каже, що спеціалізується на експорті пакувального паперу. Згідно з його вебсайтом, він виробляє та продає товари для тютюнової промисловості, включаючи папір, алюмінієву фольгу та поліпропіленову плівку.

Reuters не зміг встановити, для чого призначений мідний сплав.

Український завод, розташований у місті Дебальцеве, за 70 км від контрольованого Росією українського міста Донецька, спеціалізується на виробництві обладнання та запасних частин для чорної металургії, гірничодобувної промисловості та цементних заводів, а також має виробництво сталі та лиття металу, майстерні, згідно з його вебсайтом.

Reuters не вдалося знайти жодних даних про фінансовий стан компанії. Його внесли до державного податкового реєстру Росії в грудні 2022 року та ще не надали фінансових даних.

Згідно з українським реєстром, українська влада зупинила правовий статус заводу в Дебальцевому. У реєстрі не вказано, коли і чому це сталося.

Станом на початок 2023 року його єдиним власником була українська Донецька облдержадміністрація.

Український уряд, а також призначена Росією “адміністрація ДНР” не прокоментували Reuters співпрацю з китайськими компаніями та постачання товарів до Китаю.

За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ на півдні Росії.