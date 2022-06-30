Про це повідомило російське видання “Ведомости”.
У Honor не відповіли на запит видання щодо ситуації. Попри відсутність офіційних заяв продукцію перестали постачати до РФ з березня.
Компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії та досягла домовленостей в Узбекистані. Планується ввозити продукцію за допомогою паралельного імпорту, тобто без згоди правовласників.
“Розширення мережі дистрибуторів у країнах СНД може говорити про те, що Honor збирається відновити постачання до Росії”, – додало джерело.
Гендиректор “Infoline-аналітики” Михайло Бурмістров зазначив, що робота з дистриб’юторами в СНД дозволить компанії знизити санкційні ризики. На споживчу електроніку не накладали обмеження, але китайські компанії для перестрахування обмежували постачання в очікуванні легалізації паралельного імпорту.
- Нагадаємо, у Росії прийняли закон, яким легалізували контрабанду. Російським компаніям дозволили імпортувати товар без дозволу правовласника.
- Японська автомобільна компанія Nissan Motor тимчасово зупиняє виробництво у Росії на першу половину ділового року, який розпочався 1 квітня. За словами гендиректора компані Макото Учіда, шансів, що ситуація між Україною та Росією покращиться найближчим часом, практично немає.
- Компанія Nokian Tyres, яка виробляє шини для легкових і вантажних автомобілів, виходить із російського ринку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Також британська компанія Diageo виходить з Росії. Це – один із найбільших виробників алкогольних напоїв у світі, відомий брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, White Horse тощо.