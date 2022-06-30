До Росії офіційно призупинив постачання пристроїв китайський виробник електроніки Honor. Компанія не робила офіційних заяв щодо виходу з російського ринку.

Про це повідомило російське видання “Ведомости”.

У Honor не відповіли на запит видання щодо ситуації. Попри відсутність офіційних заяв продукцію перестали постачати до РФ з березня.

Компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії та досягла домовленостей в Узбекистані. Планується ввозити продукцію за допомогою паралельного імпорту, тобто без згоди правовласників.

“Розширення мережі дистрибуторів у країнах СНД може говорити про те, що Honor збирається відновити постачання до Росії”, – додало джерело.

Гендиректор “Infoline-аналітики” Михайло Бурмістров зазначив, що робота з дистриб’юторами в СНД дозволить компанії знизити санкційні ризики. На споживчу електроніку не накладали обмеження, але китайські компанії для перестрахування обмежували постачання в очікуванні легалізації паралельного імпорту.