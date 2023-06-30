Джерело: CNN
Відтепер працівники, які працюють у компанії щонайменше три роки, отримуватимуть щорічну премію в розмірі 1 376 доларів США за кожну новонароджену дитину – від першого дня народження дитини до досягнення нею п’ятирічного віку.
“Запроваджуючи цю нову допомогу з догляду за дитиною, ми прагнемо надати фінансову підтримку, яка заохочуватиме наших співробітників створювати або розвивати свої сім’ї без шкоди для їхніх професійних цілей і досягнень”, – повідомив виконавчий директор Trip.com Джеймс Ліанг.
Відтак усі штатні співробітники Trip.com матимуть право на отримання бонусу – незалежно від статі, посади чи місця роботи.
“Я завжди пропонував уряду виділяти гроші сім’ям з дітьми, щоб зменшити витрати сім’ї на виховання дітей і допомогти більшій кількості молодих людей реалізувати своє бажання мати кількох дітей”, – сказав Ліанг.
Нова політика компанії набуде чинності в суботу, 1 липня.
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