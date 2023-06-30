Китайське Trip.com, одне з найбільших у світі туристичних онлайн-агентств, запроваджує нові субсидії на догляд за дітьми на суму 138 мільйонів доларів, щоб заохотити своїх співробітників мати дітей.

Джерело: CNN

Відтепер працівники, які працюють у компанії щонайменше три роки, отримуватимуть щорічну премію в розмірі 1 376 доларів США за кожну новонароджену дитину – від першого дня народження дитини до досягнення нею п’ятирічного віку.

“Запроваджуючи цю нову допомогу з догляду за дитиною, ми прагнемо надати фінансову підтримку, яка заохочуватиме наших співробітників створювати або розвивати свої сім’ї без шкоди для їхніх професійних цілей і досягнень”, – повідомив виконавчий директор Trip.com Джеймс Ліанг.

Відтак усі штатні співробітники Trip.com матимуть право на отримання бонусу – незалежно від статі, посади чи місця роботи.

“Я завжди пропонував уряду виділяти гроші сім’ям з дітьми, щоб зменшити витрати сім’ї на виховання дітей і допомогти більшій кількості молодих людей реалізувати своє бажання мати кількох дітей”, – сказав Ліанг.

Нова політика компанії набуде чинності в суботу, 1 липня.