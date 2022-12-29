Про це повідомив один із російських банків “Примор’я”
Платіжна система запровадила ліміти на зняття грошей для росіян. За даними банку, громадяни РФ можуть отримати не більше як 50 000 юанів ($7200) на день. А на місяць – 500 000 юанів ($72 000).
Зазначимо, що після широкомасштабного наступу РФ на Україну найбільші світові платіжні системи Mastercard та Visa відмовилися обслуговувати картки, випущені російськими банками. Вони зупинили роботу у Росії на початку березня.
Утім, на території РФ вони можуть продовжувати працювати, оскільки з 2015 року всі безготівкові платежі в країні опрацьовує місцева система платіжних карток. Використання ж карток за кордоном недоступне.
- Фінансові фірми з Казахстану викуповують російський державний борг зі значним дисконтом. Вони беруть їх в інвесторів, які не можуть вийти з російського ринку через санкційні та інші обмеження.