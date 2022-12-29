Китайська платіжна система UnionPay ввела ліміти для росіян. Громадяни РФ за межами своєї країни зможуть отримати лише обмежену кількість готівки.

Про це повідомив один із російських банків “Примор’я”

Платіжна система запровадила ліміти на зняття грошей для росіян. За даними банку, громадяни РФ можуть отримати не більше як 50 000 юанів ($7200) на день. Водночас на місяць – 500 000 юанів ($72 000).

Зазначимо, що після широкомасштабного наступу РФ на Україну найбільші світові платіжні системи Mastercard та Visa відмовилися обслуговувати картки, випущені російськими банками. Вони зупинили роботу у Росії на початку березня.

Утім на території РФ вони можуть продовжувати працювати, оскільки з 2015 року всі безготівкові платежі в країні опрацьовує місцева система платіжних карток. Використання карток за кордоном не доступно.