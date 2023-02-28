Про це інформує Sky News.

За словами держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніеля Крітенбрінка, китайська супутникова компанія Spacety, яка додана до чорного списку Сполучених Штатів Америки, надавала аерознімки російським найманцям приватної військової компанії “Вагнер”, яка бере участь у широкомасштабній війні проти України.

Зауважимо, що супутникова компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках й супутникових послугах.

За даними видання, нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.

Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти Росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.

Зазначимо, що нещодавно речниця МЗС Китаю Мао Нінь заявила, що Пекін постійно тримає зв’язок зі сторонами конфлікту, зокрема Україною. Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс стверджував, що “китайське керівництво розглядає можливість надання зброї” Росії.

У Пекіні стримано відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського стосовно готовності до переговорів з Китаєм. Глава держави висловився так на тлі побоювань, що уряд Китаю розглядає можливість постачання зброї Росії.

Речниця китайського МЗС додала, що Китай “послідовно закликає до досягнення миру”. Вона прямо не коментувала можливість переговорів Зеленського з китайським керівником Сі Цзіньпінем. Президент України вважає, що їхня зустріч була б корисною для обидвох країн і безпеки у світі.

З початку широкомасштабного нападу РФ на Україну у Китаї не вимагали виведення російських військ. Проте неодноразово лунали повторення наративу Москви про загрозу від США і НАТО. Крім того, 25 лютого китайська делегація виступила проти спільної декларації, що засуджувала б російську агресію, на зустрічі міністрів фінансів країн G20 в Індії.

Водночас Китай не підтримав резолюцію ООН 24 лютого, яка в річницю вторгнення закликала Росію припинити бойові дії і вимагала забрати війська з української території.

Західні країни закликають Китай не обмежуватися загальними заявами, які ні до чого не зобов’язують, щодо бажання миру, дотримання принципів територіальної цілісності й суверенітету країн. Заяви почали лунати після того, як Китай пропонував припинити вогонь в Україні та поки триває підготовка зустрічі Сі Цзіньпіня з російським президентом Володимиром Путіним.