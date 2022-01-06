Учені, які працюють китайському токамаку EAST, змогли утримувати плазму з температурою близько 70 млн градусів за Цельсієм протягом 1056 секунд. Плазма розігрілася в п'ять разів сильніше за Сонце.

Про це повідомляє спеціалізоване наукове видання Sciencealert.

Дослідження на китайському токамаку EAST тривають не перший рік. Так, у 2018 році на EAST досягли рекордної для того часу температури плазми 100 мільйонів градусів за Цельсієм. У травні цього року вченим вдалося утримувати температуру 120 мільйонів градусів протягом 101 секунди.

Токамак — це установка для магнітного утримання плазми. В Установці відбувається реакція термоядерного синтезу у високотемпературній плазмі.

Плазма утворюється в тороїдальній камері, її стабілізує магнітне поле. Енергія, що виділяється під час цієї реакції, повинна перевищити енергію, що витрачається для формування плазми і запуску реакції.

Термоядерні реакції, або реакції термоядерного синтезу (злиття ядер) відкрили у 30-х роках ХХ століття. Такі реакції називають екзотермічними – коли відбувається величезне виділення енергії.

Робота учених на токамак EAST присвячена розвитку термоядерного синтезу, як джерела енергії, яке може замінити вугільні та інші електростанції. Основна ідея дослідження полягає в тому, щоб імітувати роботу Сонця, яке випромінює світло та тепло шляхом злиття атомів.

Вчені багато років працювали над відтворенням цього процесу на таких об’єктах, як токамак: у ньому невелика кількість атомів нагрівається до дуже високих температур за допомогою мікрохвиль. Кінцевою метою проекту є вироблення майже безмежної чистої енергії.

“Цього разу стабільна робота плазми тривала протягом 1056 секунд за температури, близької до 70 млн градусів за Цельсієм, що заклало міцну наукову та експериментальну основу для будівництва термоядерного реактора”, – заявив науковий співробітник Інституту фізики плазми при Академії наук Китаю, який відповідав за Експеримент, Гун Сяньцзу.

Термоядерна енергія не залишає небезпечних відходів, а сировина, необхідна для “штучного Сонця”, перебуває на Землі практично у безмежних кількостях.

Проект уже коштував Китаю більш ніж 943 мільярди доларів.