Китайські акції впали до рекордного рівня на тлі повідомлень про надання військової допомоги РФ

Про це пише Bloomberg.
Індекс Hang Seng China Enterprises закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року. Індекс Hang Sang Tech упав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску індикатора в липні 2020 року.
Широкий розгром стався після повідомлення з посиланням на американських чиновників про те, що Росія попросила Китай надати військову допомогу для її війни в Україні.
Попри те, що Китай спростував цю доповідь, трейдери побоюються, що потенційна спроба Пекіна щодо Путіна може викликати глобальну негативну реакцію проти китайських фірм, навіть санкції.
- Нагадаємо, що китайські акції, що котируються в Гонконгу, 14 березня пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу РФ.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад РФ на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.
- Також виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.