Китайські акції впали до рекордного рівня на тлі повідомлень про надання військової допомоги РФ

Китайські акції, що котируються в Гонконгу, 14 березня пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу РФ.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Hang Seng China Enterprises закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року. Індекс Hang Sang Tech упав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску індикатора в липні 2020 року.

Широкий розгром стався після повідомлення з посиланням на американських чиновників про те, що Росія попросила Китай надати військову допомогу для її війни в Україні.

Попри те, що Китай спростував цю доповідь, трейдери побоюються, що потенційна спроба Пекіна щодо Путіна може викликати глобальну негативну реакцію проти китайських фірм, навіть санкції.