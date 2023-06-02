Китайські авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором під час нещодавно схвалених рейсів до та зі Сполучених Штатів,

Джерело: Reuters з посиланням на сайт відстеження польотів FlightAware та представники галузі

Росія заборонила авіакомпаніям США та іншим іноземним перевізникам здійснювати польоти над своїм повітряним простором у відповідь на те, що Сполучені Штати заборонив польоти Росії над США в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Записи FlightAware свідчать, що китайські рейси, нещодавно схвалені США, не літають над Росією, тоді як раніше схвалені рейси китайських авіакомпаній США все ще використовують російський повітряний простір.

3 травня міністерство транспорту США заявило, що дозволить китайським авіакомпаніям збільшити кількість пасажирських перевезень США до 12 тижневих рейсів туди й назад, що дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників. Раніше було дозволено лише вісім рейсів китайських перевізників на тиждень.

Помічник міністра авіації та міжнародних справ Енні Петсонк відмовилася відповідати на запитання про те, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб китайські перевізники уникали російського повітряного простору як умову схвалення чотирьох нових рейсів.

Петсонк сказав, що поступове збільшення до 12 рейсів для Китаю та Сполучених Штатів “є тим розміреним темпом, який ми, ймовірно, побачимо”. 12 щотижневих рейсів є невеликою частиною понад 150 рейсів туди й назад, дозволених кожною стороною до введення обмежень на початку 2020 року через пандемію COVID-19.

“Безумовно, є великий інтерес з обох сторін у просуванні вперед”, – додав Петсонк.

18 травня міністерство трансопрту США схвалило новий щотижневий рейс Air China (601111.SS) з Пекіна до Нью-Йорка, новий щотижневий рейс China Eastern (600115.SS) до Шанхая в Лос-Анджелесі, третій щотижневий рейс Xiamen Airlines з Сямень до Лос-Анджелеса та другий щотижневий рейс China Southern (600029.SS) з Гуанчжоу до Лос-Анджелеса. Рейси Xiamen і China Southern почали виконуватися 30 травня.

У заяві, надісланій електронною поштою Лю Пенгу, речника китайського посольства у Вашингтоні, не йдеться про те, чи погодилися китайські перевізники уникати російського повітряного простору для нових рейсів.

“Прямі авіарейси необхідні для збільшення взаємних візитів між китайським і американським народами. Ми сподіваємося, що відновлення рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між двома країнами”, – сказав він.

У лютому двоє американських сенаторів закликали адміністрацію Байдена заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на американських маршрутах, що дає їм перевагу у витраті палива та тривалості польотів. Тоді авіакомпанія Airlines for America, яка представляє найбільших американських перевізників, високо оцінила ініціативу сенаторів, зазначивши давні занепокоєння галузі щодо польотів над Росією.