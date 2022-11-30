Сотні компаній з Китаю змінюють місце реєстрації або відкривають офіси за межами країни. За останній рік близько 500 фірм обрали Сингапур через геополітичні ризики у відносинах між США та КНР.

Про це повідомило Financial Times.

Компанії мають намір захистити себе на тлі відносин між країнами-гігантами.

Фірми наслідують приклад онлайн-ритейлера Shein, виробника електромобілів Nio та постачальника ІТ-послуг CueЧ. Вони раніше перевели материнські компанії або глобальні штаб-квартири до Сингапуру. Крім того, компанії зареєструвалися на фондовій біржі, придбали місцевий бізнес та створили спільні підприємства.

У Сингапурі реєстрація китайського бізнесу – не нове явище. Утім, зараз з боку китайських груп спостерігається поспіх. Компанії намагаються якнайшвидше створити холдингові компанії, щоб захистити свій бізнес у майбутньому через напругу між Вашингтоном і Пекіном.

На сьогодні невідома точна кількість компаній з Китаю, які створюють у Сингапурі. Країна не розкриває місце походження фірм у своїй публічній статистиці.

За словами одного юриста, його дослідницька фірма виявила, що у 2022 році в Сингапурі було створено понад 500 нових китайських компаній. Кількість охочих зросла за останній рік.

Сингапур має отримати вигоду від тенденції, бо прагне утвердитися як світовий фінансовий центр. У вересні він обігнав Гонконг як найбільший фінансовий центр Азії. Крім того, Сингапур посів третє місце після Нью-Йорка і Лондона.

Раніше компанії обирали Гонконг, але китайська політика підштовхує бізнес до іншого вибору.