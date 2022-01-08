Про це повідомляє американський журнал по науку Science Advances.
“Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0,48 до 3,2 мікрометра, отриманих спусковим апаратом зонда Чан’е-5. За нашими підрахунками, у зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого тієї, що з’явилася в ньому завдяки сонячному вітру”, – йдеться в науковому матеріалі.
Вчені відзначили, що ґрунт був зібраний у північній частині області Океан Бур на Місяці.
Довідка. Океан Бур – найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимого боку Місяця. Довжина Океану Бур з півночі на південь становить 2500 км, а займана площа – 4 млн км². Має неправильну форму. Як і інші місячні моря, Океан Бур є рівниною, заповненою застиглою базальтовою лавою.
Уперше воду в кратері на південній півкулі Місяця виявила астрономічна станція Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA). Це спільний проєкт NASA та Німецького центру авіації та космонавтики. Раніше під час досліджень поверхні Місяця виявляли водень, але не могли встановити його сполуки.
- Нагадаємо, Японія до кінця 20-х років планує висадити першого неамериканця на Місяць у межах програми Artemis, яку очолює ініціатива США, спрямована на повернення астронавтів на Місяць.
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