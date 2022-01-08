Науковці з Китаю знайшли воду у зразку місячного ґрунту, який у 2020 році був доставлений на Землю автоматичною міжпланетною станцією Чан'е-5.

Про це повідомляє американський журнал по науку Science Advances.

“Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0,48 до 3,2 мікрометра, отриманих спусковим апаратом зонда Чан’е-5. За нашими підрахунками, у зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого тієї, що з’явилася в ньому завдяки сонячному вітру”, – йдеться в науковому матеріалі.

Вчені відзначили, що ґрунт був зібраний у північній частині області Океан Бур на Місяці.

Довідка. Океан Бур – найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимого боку Місяця. Довжина Океану Бур з півночі на південь становить 2500 км, а займана площа – 4 млн км². Має неправильну форму. Як і інші місячні моря, Океан Бур є рівниною, заповненою застиглою базальтовою лавою.