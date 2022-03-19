Китайський влогер Ванґ Цзизянь, який мешкає в Одесі, почав публікувати в мережі відео про ситуацію в місті. В КНР його почали називати "національним зрадником" та тиснути на нього, щоб він видалив відео.

Про це повідомляє CNN.

36-ти річний китайський блогер Ванґ Цзизянь вже певний чаш мешкає в Одесі, місті, яке стало однією з цілей російських загарбників після початку вторгнення до України. В перший день вторгнення Росії до України він опублікував відео з магазину, де купував м’ясо та фрукти. У записі він відзначив той факт, що попри початок війни деякі магазини все ще працювали.

В наступні кілька днів спроби російських окупантів взяти Одесу штурмом посилилися. Коли Ванґ зайшов до соціальної мережі Douyin (китайський аналог мережі ТікТок-ред.ред.) він побачив відео від своїх співгромадян, які хвалили російських військових та підтримували вторгнення.

У коментарі CNN Ванґ Цзизянь сказав, що це його дуже сильно розсердило і він подумав про те, аби записати відео з місць проведення бойових дій, щоб донести правдиву інформацію про війну до своїх співгромадян.

Він почав щодня записувати відео, які публікував на YouTube та в китайському месенджері WeChat. Ці ролики стали одним з небагатьох доступних китайцям джерел інформації про війну в Україні, які не проходять цензуру органами держбезпеки країни. Державні медіа поширювали російські наративи про те, що українські військові використовують “нацистську тактику” ведення війни та іншу недостовірну інформацію.

Зараз всі нові відео Ванґа стосуються війни. Деякі з них записані під акомпанемент сирен та вибухів. Деякі записи показують реальне життя в Одесі: порожні вулиці, українські прапори на будівлях тощо.

Рівень уваги до відео Ванґа зростає, як і число його критиків. Деякі коментатори вже називають його “національним зрадником Китаю” через те, що інформація у його відео є прямо протилежною до тієї, яку публікують офіційні ЗМІ в КНР.

“Я не розумію, як я зрадив свою країну”, — сказав Ванґ Цзизянь в інтерв’ю CNN. Він зауважив, що не розуміє офіційних позицій Китаю та Росії. Все, що він розуміє, це те, що місто постійно перебуває під ворожими обстрілами.

Нещодавно до блогера звернувся один з китайських дипломатів, який заявив, що його поведінка “суперечити національним інтересам”. Після того як Цзизянь мав розмову з журналістами з CNN, його акаунти в соцмережах були заблоковані, що унеможливило його зв’язок з рідними в КНР. Також блогер почав отримувати повідомлення з погрозами, аби він припинив викладати відео з України.

Я хочу оприлюднювати інформацію про людей з України. про моїх сусідів. Вони є героями для мене. Я бачу, що ці люди залишаються спокійними, вони залишаються сміливими. Я хочу, аби ви знали про тих, кого вбили.

Цзизянь переконаний, що залишиться в Одесі. наразі він є волонтером: ремонтує телефони та допомагає біженцям.

Якщо я поїду звідси, то шкодуватиму про це решту життя. Я не маю бажання залишати Україну до того моменту поки війна не закінчиться і поки Україна не переможе.— резюмував Цзизянь.