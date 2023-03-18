США та їхні західні союзники глибоко скептично ставляться до мотивів Китаю, відзначаючи, що Пекін відмовився засуджувати агресію Росії та надав їй економічний порятунок на тлі масштабних санкцій.

“З розгортанням війни з боку Китаю спостерігається дедалі виразніший дипломатичний танець”, — сказав Ендрю Смолл, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла.

Китай і Росія оголосили про “безмежне” партнерство в лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін на відкритті Зимових Олімпійських ігор, за кілька днів до вторгнення в Україну.

Хоча Пекін із самого початку закликав до спокою, це значною мірою відображало позицію Москви, згідно з якою НАТО загрожує Росії своїм розширенням на схід, а західні союзники України роздмухували вогонь війни, постачаючи їй танки та ракети.

Китай забезпечив Москві основний дохід як її найбільшого покупця нафти, а в останні місяці стрімко зросла двостороння торгівля. Лідери США та Європи заявили, що дані розвідки показали, що Китай розглядає можливість відправки зброї Росії, що Пекін заперечує.

“Китай, звичайно, хоче здаватися об’єктивною та неупередженою дипломатичною зацікавленою стороною, але насправді від них можна очікувати всього, що завгодно”, — сказав Самуель Рамані, експерт з Росії, який викладає в Оксфордському університеті.

Через кілька годин після того, як у п’ятницю було оголошено про поїздку Сі, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського лідера, стверджуючи, що насильницька депортація Москвою українських дітей є воєнним злочином.

У Кремлі відреагували обурено. Росія каже, що програма, за якою вона привезла до Росії тисячі українських дітей, є гуманітарною кампанією для захисту дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні конфлікту.

Деталі візиту Сі до Москви, його першого за майже чотири роки, скудні.

Обидві сторони заявили, що метою поїздки є подальше зміцнення відносин і поглиблення економічних зв’язків. У п’ятницю речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що ця поїздка була “подорожжю дружби”, “співпраці” та “миру”. Про Україну в цьому контексті не згадувалося.

Як відбувалися попередні зустрічі Сі та Путіна? Сі назвав Путіна своїм “найкращим другом” під час візиту в 2019 році, коли вони милувалися пандами в московському зоопарку. Одягнені в сині фартухи, вони разом готували млинці у 2018 році, коли Сі відвідав Владивосток на Східному економічному форумі.

Чи будуть такі фотосесії цього разу на тлі більш серйозного бізнесу та кривавої української війни, невідомо.

Деякі іноземні дипломати кажуть, що безсумнівно те, що які б угоди не укладалися, тепер Сі тепер має перевагу у відносинах.

“Протягом деякого часу було зрозуміло, що Росія є молодшим партнером Китаю, але війна в Україні дійсно зробила це домінування набагато яскравішим”, — сказав європейський дипломат на умовах анонімності.

“Яку б підтримку Сі не надав Росії, вона буде на умовах Китаю”, — сказав інший європейський дипломат.