За східним календарем новий рік приходить сьогодні, 1 лютого. Він припадає на другий молодий місяць після зимового сонцестояння. Китайський Новий рік настав 1 лютого 2022 року о 05:03 (час за Пекіном). За українським часом, це 31 січня 23:03.

Про це повідомляють #Букви.

Новий рік у китайському календарі – це найдовше та найважливіше свято, фестивалі та гуляння можуть тривати до 15 днів.

Кожен Новий рік в Китаї символізується комбінацією, яка повторюється тільки раз в 60 років. Ця комбінація складається з 12 зодіакальних тварин певного кольору, який відповідає одній з п’яти стихій (вода, земля, метал, вогонь і дерево).

Символом 2022 року стане Чорний або Синій Водяний Тигр. Головними якостями Тигра є краса та благородство. Тигр не дозволяє собі непорядних вчинків, не дрібниться й обожнює широкі жести. Тигр має аристократичні манери, які вигідно виділяють його на тлі представників інших знаків китайського гороскопа.

За китайською міфологією, в Новий рік в усі будинки приходить чудовисько Нянь, яке з’їдає урожай, худобу і навіть дітей. Від монстра може захистити червоний колір, тому китайці всюди розвішують червоні ліхтарики і візерунки з червоного паперу. Також до Нового року проводять генеральне прибирання

Китайці відзначають зміну року з великим розмахом і в сімейному колі. До цього свята всі люди обов’язково приїжджають додому до рідних, навіть якщо вони живуть далеко. На святковий стіл подають страви з м’яса і птиці, а також пельмені. У Новий рік китайці замість подарунків дарують один одному гроші в червоних конвертах.

Ще одна яскрава традиція Нового року – костюмовані маскаради. Китайці вбираються в костюми різних тварин і міфічних істот, і влаштовують шоу.

Найпоширенішими для святкування є страви зі свині, качки, курки, риби та численні види солодощів та кондитерських виробів, у тому числі рисове печиво няньгао.

У китайській мові слово “риба” співзвучне зі словом “надлишок” та її вживання має принести удачу та прибуток.

Її можна приготувати на пару, посмажити чи стушкувати. Більше того, китайці не з’їдають на Новий рік всю рибу – половину страви слід залишити на наступний день.

Подають до столу карася, сома чи коропа.