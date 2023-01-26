Про це повідомило Space.com.
Ровер надіслало на Місяць Китайське космічне агентство (CNSA). Світлини зробили ще 18 січня камерою китайського апарату. Ровер активно займається дослідженнями на Місяці з січня 2019-го року.
На світлинах зображено ударні кратери й сліди Yutu 2. Ще видно віддалену стіну кратера Фон Карман, діаметр якого становить 186 кілометрів.
За чотири роки перебування на Місяці ровер проїхав 1 455 метрів. Нині він знаходиться за 2 837 метрів від апарату, який допоміг йому приземлитися після прибуття.
За часи досліджень Yutu 2 вдалося виявити низку чітких шарів каміння під поверхнею Місяця.
- За останнє десятиліття у небі зменшилася кількість зірок, які може побачити людина без сторонніх предметів. Щороку яскравість неба зменшується на 10%.