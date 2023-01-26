Китайський ровер Yutu 2 під час місії Chang'e 4 зробив кілька нових світлин на Місяці.

Про це повідомило Space.com.

Ровер надіслало на Місяць Китайське космічне агентство (CNSA). Світлини зробили ще 18 січня камерою китайського апарату. Ровер активно займається дослідженнями на Місяці з січня 2019-го року.

На світлинах зображено ударні кратери й сліди Yutu 2. Ще видно віддалену стіну кратера Фон Карман, діаметр якого становить 186 кілометрів.

За чотири роки перебування на Місяці ровер проїхав 1 455 метрів. Нині він знаходиться за 2 837 метрів від апарату, який допоміг йому приземлитися після прибуття.

За часи досліджень Yutu 2 вдалося виявити низку чітких шарів каміння під поверхнею Місяця.