Китайський стартап "Xpeng" презентував модель летючого автомобіля Xpeng X2, який надійде в масове виробництво до 2024 року.

Про це повідомляє міжнародне видання Business Insider.

Автомобіль Xpeng X2 було представлено стартапом HT Aero та дочірньою компанією Xpeng, яка зібрала понад 500 млн доларів на біржових торгах минулого тижня.

Транспортний засіб — низьковисотний летючий автомобіль, який має кермо для їзди дорогами, а також один важіль для режиму польоту. Він також оснащений роторами, які можна скласти, коли автомобіль працює на дорогах, або розкласти коли він летить.

Загалом він може вмістити двох людей.

Виробник позиціює авто як транспортний засіб для використання в міських умовах – наприклад, з дому до аеропорту або офісу. Максимальний час польоту складає 35 хвилин.

Ціна на автомобіль становитиме приблизно 1 мільйон китайських юанів (157 000 доларів США), або менше.

Фото: xiaopeng.comXpeng є одним із найближчих конкурентів американського виробника електрокарів Tesla у Китаї.

Компанія заявила, що поставила понад 30 тис. авто у першій половині 2021 року, що на 459% більше у порівнянні з попереднім роком.