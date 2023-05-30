30 травня у Пентагоні повідомили, що минулого тижня китайський винищувач здійснив "невиправдано агресивний" маневр поблизу військового літака США над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі.

Джерело: Reuters

У заяві військового командування Сполучених Штатів, відповідального за Індійсько-Тихоокеанський регіон, зазначено, що китайський літак J-16 здійснив небезпечний маневр і змусив американський літак RC-135 пройти через турбулентність.

“Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати та діяти – безпечно та відповідально – там, де це дозволено міжнародним правом”, – мовиться у заяві.

У минулому Китай зауважив, що відправка Сполученими Штатами кораблів і літаків у Південно-Китайське море не слугує на користь миру.

Зауважується, що це не перший такий випадок. Зокрема у грудні китайський військовий літак наблизився до літака ВПС США на відстань ближче трьох метрів і змусив його ухилитися, щоб уникнути зіткнення в міжнародному повітряному просторі.

Нині ж інцидент стався перед тим, як Китай відхилив пропозицію міністра оборони США Ллойда Остіна зустрітися на азійському саміті безпеки в Сінгапурі цього тижня.

Високопосадовець оборони США на умовах анонімності зазначив, що з 2021 року Китай відмовився або не відповів на понад десяток запитів на переговори з Пентагоном.

У Пентагоні схильні до формату відкритого спілкування, аби “забезпечити те, щоб конкуренція не переросла в конфлікт”. 2 червня у Сінгапурі проведуть двосторонні зустрічі з колегами з усього регіону.

Зауважимо, 22 травня міністерство закордонних справ КНР закликало Сполучені Штати Америки “мати правильне розуміння Китаю, піти йому назустріч” та відновити двосторонні відносини.

17 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, проте не уточнив, коли саме це відбудеться.

Минула зустріч між лідерами двох країн відбулася 14 листопада 2022 року. Тоді напередодні саміту G20 на Балі зустрілися президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Глави двох наддержав потиснули один одному руки в готелі на Балі перед їхньою особистою зустріччю.

На початку травня цього року міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що стабілізація китайсько-американських відносин є вкрай необхідною після того, як серія “помилкових слів і вчинків” вкотре заморозила відносини.

Під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом Цінь акцентував, що Вашингтон має скоригувати своє ставлення до тайванського питання та припинити руйнування принципу “одного Китаю”.