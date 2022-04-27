Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Нещодавно Україна звинуватила компанію DJI у витоку даних про українських військових. У китайській компанії ці заяви назвали “неправдивими”, проте вирішили тимчасово зупинити роботу у РФ та Україні.
Як зауважив речник DJI, вихід з українського та російського ринків не означає, що вони підтримують ту чи іншу сторону. Це зроблено з метою не допустити використання їхніх дронів у російсько-українській війні.
Минулого місяця представник компанії DJI заявив, що їм відомо про відеозаписи в інтернеті, які могли бути зроблені російськими армійцями за допомогою їхнього дрона. Водночас остаточно DJI не підтвердила, що для відеозапису використали саме їхню продукцію.
Варто зазначити, що DJI Technology Co стала першою китайською компанією, яка вийшла з російського ринку. Інші компанії КНР продовжують вести бізнес у РФ, оскільки офіційний Пекін не критикує дії Росії в Україні.
- Нагадаємо, у китайському МЗС прокоментували слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, про “серйозну небезпеку” початку Третьої світової війни.
- Також Сполучені Штати Америки очікують, що Китай визначиться, на чийому боці він буде в російсько-українській війні, оскільки це позначиться на репутації країни у світі.
- Раніше Китай заявив, що жоден член G20 не має права “викидати іншу країну” на тлі повідомлень, що США та їхні західні союзники оцінюють, чи повинна Росія залишатися в групі провідних економік після її вторгнення в Україну.
- Окрім цього Китай та Пакистан занепокоєні масштабними обмеженнями проти Росії. Як зазначили у МЗС Китаю, країни остерігаються “побічних ефектів односторонніх санкцій”. Водночас в офіційній заяві МЗС Пакистану немає зауважень щодо антиросійських санкцій.