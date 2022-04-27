Одна з найбільших китайських компаній по виробництву дронів DJI Technology Co заявила про тимчасовий вихід з українського та російського ринків. У компанії зауважили, що не хочуть, аби їх дрони використовували у бойових діях.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Нещодавно Україна звинуватила компанію DJI у витоку даних про українських військових. У китайській компанії ці заяви назвали “неправдивими”, проте вирішили тимчасово зупинити роботу у РФ та Україні.

Як зауважив речник DJI, вихід з українського та російського ринків не означає, що вони підтримують ту чи іншу сторону. Це зроблено з метою не допустити використання їхніх дронів у російсько-українській війні.

Минулого місяця представник компанії DJI заявив, що їм відомо про відеозаписи в інтернеті, які могли бути зроблені російськими армійцями за допомогою їхнього дрона. Водночас остаточно DJI не підтвердила, що для відеозапису використали саме їхню продукцію.

Варто зазначити, що DJI Technology Co стала першою китайською компанією, яка вийшла з російського ринку. Інші компанії КНР продовжують вести бізнес у РФ, оскільки офіційний Пекін не критикує дії Росії в Україні.