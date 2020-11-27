Китайська компанія-виробник гнучких дисплеїв Royole Corp. прагне залучити до 12 мільярдів юанів (1,8 мільярда доларів) як первинну публічну пропозицію (IPO) на Шанхайському ринку після того, як план її лістинга в США було відкладено.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія планує подати заявку до китайського торгового майданчика в стилі Nasdaq. Оцінка Royole зросла до понад 8 мільярдів доларів, це більше, ніж те, чого вона прагнула в рамках приватного раунду фінансування минулого року.

Компанія Royole, яка відома виробництвом першого у світі комерційного складного телефону, спочатку подала заявку на американське IPO, яке може залучити близько 1 млрд доларів. Потім у компанії вирішили продовжити діяльність в материковому Китаї.

Представник Royole відмовився коментувати ситуацію.

Стартап приєднується до низки китайських компаній, які переходять до національного лістинга на тлі загострення взаємин між США та Китаєм. Китайські фірми потенційно ризикують розірвати всі ділові стосунки зі США, оскільки Комісія з цінних паперів та бірж планує запропонувати новий алгоритм регулювання.

Остаточний розмір залучення коштів залежить від кон’юнктури ринку і все ще може змінюватися.

Засновниками компанії Royole є випускники Стенфордського університету Білл Лю, Пен Вей та Сяоцзюнь Ю. Сьогодні компанія конкурує з Samsung Electronics Co. та BOE Technology Group Co. за виготовлення гнучких екранів із використанням передової органічної світлодіодної технології.

Royole співпрацює з Airbus для встановлення дисплеїв у літаках, а також з покупцями одягу, меблів та кухні. Royole заявив, що уклав угоду з Louis Vuitton, за допомогою якої дві компанії в майбутньому будуть розміщувати гнучкі екрани на сумочках.