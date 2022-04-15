Сполучені Штати Америки очікують, що Китай визначиться, на чийому боці він буде в російсько-українській війні, оскільки це позначиться на репутації країни у світі.

Про це сповістив Держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє “Голос Америки”.

Американський урядовець нагадав, що ще до початку російського вторгнення в Україну уряди РФ та КНР підтримали спільну заяву, мовляв, дружба між ними “не має кордонів”. Втім, як зауважив Блінкен, наразі відбувається перевірка того, які це “кордони”, бо Китай перебуває “у скрутному становищі”.

“Ми чекаємо, що Китай виступить на захист міжнародних принципів, котрих, як він заявляє, він дотримується. Але він цього не робить. Думаю, це позначається на його репутації у світі, в багатьох частинах світу”, – заявив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів додав, що Китаю все ж доведеться обрати сторону. Але не підтримку США, а тієї сторони, за якою правда.