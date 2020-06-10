L'Oreal відновлює співпрацю з транс-моделлю, яку звільнили через заяви проти расизму

Про це повідомляють #Букви.
Передісторія
Як повідомлялося раніше, у вересні 2017 року французька косметична компанія L’Oreal розірвала контракт зі своєю першою трансгендерною моделлю Манро Бергдорф.
Це сталося після того, як Бергдорф у відповідь на події в Шарлотсвіллі(США), де під час маршу неонацистів відбулися зіткнення, написала в Мережі:
“Чесно, у мене більше немає сил говорити про расистське насильство з боку білих людей. Так, ВСІХ білих людей. Оскільки більшість з вас навіть не усвідомлює, що все ваше існування, привілеї і успіх як раси побудований на спинах, крові і загибелі кольорових людей. Все ваше існування просякнуте расизмом”.
Тоді керівництво L’Oreal заявило, що подібні коментарі розходяться з цінностями компанії та партнерство з манекенницею припиняється.
L’Oreal, Бергдорф і протести в США
1 червня 2020 року на тлі триваючих протестів проти расизму і поліцейської агресії бренд у своїх соціальних мережах висловив солідарність з спільнотою темношкірих у боротьбі проти несправедливості.
Тоді британська модель звинуватила L’Oreal в лицемірстві, нагадавши, з якої причини з нею розірвали контракт 3 роки тому.
“Вибачте мене за мої слова, але я дуже зла. Ідіть на**й, L’Oreal Paris. Ви виключили мене з кампанії в 2017 році і кинули мене до вовків за висловлювання про расизм та переваги білих. Без турботи, без секунди роздумів”, — написала Бергдорф.
Excuse my language but I am SO angry. FUCK YOU @lorealparis. You dropped me from a campaign in 2017 and threw me to the wolves for speaking out about racism and white supremacy. With no duty of care, without a second thought. pic.twitter.com/nnBfiP5Oqg
— Black Lives Matter ✊🏾 (@MunroeBergdorf) June 1, 2020
Примирення L’Oreal і Бергдорф
У червні L’Oreal Paris вирішили відновити співпрацю з Бергдорф, запросивши її на роботу як консультантку компанії з питань різноманітності та інтеграції бренду у Великобританії. Про це у вівторок, 9 червня, повідомила нова президентка бренду L’Oreal Paris Дельфіна Віг’є .
Віг’є заявила, що “шкодує про відсутність діалогу і підтримки” з боку компанії під час припинення співпраці моделлю.
“Ми мали б також зробити більше, щоб створити діалог для змін, як ми робимо зараз. Ми підтримуємо боротьбу Манро проти системного расизму і, як компанія, ми прагнемо працювати над викоріненням таких систем”, — зазначила вона.
За словами президентки бренду, модель погодилася на співпрацю в запропонованому форматі.
Інформацію про те, що такі переговори мали місце, модель підтвердила в своїх соціальних мережах.
“За останні три роки я усвідомила, що мій обов’язок як активістки полягає в тому, щоб допомогти об’єднати нас як людей, незалежно від нашої ідентичності. Ми всі переживаємо захоплюючий час змін. Я сподіваюся, що це примирення є доказом того, що ми все можемо знайти спосіб відкласти в сторону наші розбіжності і працювати разом, щоб зробити світ більш прогресивним, справедливим і рівним”, — написала вона.
I have spoken with @loreal, please swipe for full statement.
Thank you everyone for having my back with this matter over the past three years, it hasn't been easy.
Looking forward to new beginnings and a new positive relationship with the L'Oreal team.
Munroe x pic.twitter.com/DxltLF8Z7j
— Black Lives Matter ✊🏾 (@MunroeBergdorf) June 9, 2020
Напередодні бренд Adidas пообіцяв інвестувати 20 мільйонів доларів в співтовариство темношкірих в Сполучених Штатах і забезпечити, щоб не менше 30% нових робочих місць в США були надані темношкірим і латиноамериканським співробітникам.
Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами.
- Всі четверо поліціянтів, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції.
- Раніше #Букви розповідали, як влада реагує на протести, що тривають уже два тижні, і чого вдалося домогтися протестувальникам.