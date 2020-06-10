L'Oreal відновлює співпрацю з транс-моделлю, яку звільнили через заяви проти расизму

Бренд L'Oreal вирішив відновити співпрацю з темношкірою транс-моделлю Манро Бергдорф, яку три роки тому звільнили за слова про "расове насильство білих людей".

Про це повідомляють #Букви.

Передісторія

Як повідомлялося раніше, у вересні 2017 року французька косметична компанія L’Oreal розірвала контракт зі своєю першою трансгендерною моделлю Манро Бергдорф.

Це сталося після того, як Бергдорф у відповідь на події в Шарлотсвіллі(США), де під час маршу неонацистів відбулися зіткнення, написала в Мережі:

“Чесно, у мене більше немає сил говорити про расистське насильство з боку білих людей. Так, ВСІХ білих людей. Оскільки більшість з вас навіть не усвідомлює, що все ваше існування, привілеї і успіх як раси побудований на спинах, крові і загибелі кольорових людей. Все ваше існування просякнуте расизмом”.

Тоді керівництво L’Oreal заявило, що подібні коментарі розходяться з цінностями компанії та партнерство з манекенницею припиняється.

L’Oreal, Бергдорф і протести в США

1 червня 2020 року на тлі триваючих протестів проти расизму і поліцейської агресії бренд у своїх соціальних мережах висловив солідарність з спільнотою темношкірих у боротьбі проти несправедливості.

Тоді британська модель звинуватила L’Oreal в лицемірстві, нагадавши, з якої причини з нею розірвали контракт 3 роки тому.

“Вибачте мене за мої слова, але я дуже зла. Ідіть на**й, L’Oreal Paris. Ви виключили мене з кампанії в 2017 році і кинули мене до вовків за висловлювання про расизм та переваги білих. Без турботи, без секунди роздумів”, — написала Бергдорф.

Excuse my language but I am SO angry. FUCK YOU @lorealparis. You dropped me from a campaign in 2017 and threw me to the wolves for speaking out about racism and white supremacy. With no duty of care, without a second thought. pic.twitter.com/nnBfiP5Oqg — Black Lives Matter ✊🏾 (@MunroeBergdorf) June 1, 2020

Примирення L’Oreal і Бергдорф

У червні L’Oreal Paris вирішили відновити співпрацю з Бергдорф, запросивши її на роботу як консультантку компанії з питань різноманітності та інтеграції бренду у Великобританії. Про це у вівторок, 9 червня, повідомила нова президентка бренду L’Oreal Paris Дельфіна Віг’є .

Віг’є заявила, що “шкодує про відсутність діалогу і підтримки” з боку компанії під час припинення співпраці моделлю.

“Ми мали б також зробити більше, щоб створити діалог для змін, як ми робимо зараз. Ми підтримуємо боротьбу Манро проти системного расизму і, як компанія, ми прагнемо працювати над викоріненням таких систем”, — зазначила вона.

За словами президентки бренду, модель погодилася на співпрацю в запропонованому форматі.

Інформацію про те, що такі переговори мали місце, модель підтвердила в своїх соціальних мережах.

“За останні три роки я усвідомила, що мій обов’язок як активістки полягає в тому, щоб допомогти об’єднати нас як людей, незалежно від нашої ідентичності. Ми всі переживаємо захоплюючий час змін. Я сподіваюся, що це примирення є доказом того, що ми все можемо знайти спосіб відкласти в сторону наші розбіжності і працювати разом, щоб зробити світ більш прогресивним, справедливим і рівним”, — написала вона.

I have spoken with @loreal, please swipe for full statement. Thank you everyone for having my back with this matter over the past three years, it hasn't been easy. Looking forward to new beginnings and a new positive relationship with the L'Oreal team. Munroe x pic.twitter.com/DxltLF8Z7j — Black Lives Matter ✊🏾 (@MunroeBergdorf) June 9, 2020

Напередодні бренд Adidas пообіцяв інвестувати 20 мільйонів доларів в співтовариство темношкірих в Сполучених Штатах і забезпечити, щоб не менше 30% нових робочих місць в США були надані темношкірим і латиноамериканським співробітникам.