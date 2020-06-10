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L'Oreal відновлює співпрацю з транс-моделлю, яку звільнили через заяви проти расизму

Бренд L'Oreal вирішив відновити співпрацю з темношкірою транс-моделлю Манро Бергдорф, яку три роки тому звільнили за слова про "расове насильство білих людей".

Середа, 10 червня 2020, 23:24

Про це повідомляють #Букви.

Передісторія

Як повідомлялося раніше, у вересні 2017 року французька косметична компанія L’Oreal розірвала контракт зі своєю першою трансгендерною моделлю Манро Бергдорф.

munroe_bergdorf

Фото: munroebergdorf / Instagram

Це сталося після того, як Бергдорф у відповідь на події в Шарлотсвіллі(США), де під час маршу неонацистів відбулися зіткнення, написала в Мережі:

“Чесно, у мене більше немає сил говорити про расистське насильство з боку білих людей. Так, ВСІХ білих людей. Оскільки більшість з вас навіть не усвідомлює, що все ваше існування, привілеї і успіх як раси побудований на спинах, крові і загибелі кольорових людей. Все ваше існування просякнуте расизмом”.

Тоді керівництво L’Oreal заявило, що подібні коментарі розходяться з цінностями компанії та партнерство з манекенницею припиняється.

L’Oreal, Бергдорф і протести в США

1 червня 2020 року на тлі триваючих протестів проти расизму і поліцейської агресії бренд у своїх соціальних мережах висловив солідарність з спільнотою темношкірих у боротьбі проти несправедливості.

Тоді британська модель звинуватила L’Oreal в лицемірстві, нагадавши, з якої причини з нею розірвали контракт 3 роки тому.

“Вибачте мене за мої слова, але я дуже зла. Ідіть на**й, L’Oreal Paris. Ви виключили мене з кампанії в 2017 році і кинули мене до вовків за висловлювання про расизм та переваги білих. Без турботи, без секунди роздумів”, — написала Бергдорф.

Примирення L’Oreal і Бергдорф

У червні L’Oreal Paris вирішили відновити співпрацю з Бергдорф, запросивши її на роботу як консультантку компанії з питань різноманітності та інтеграції бренду у Великобританії. Про це у вівторок, 9 червня, повідомила нова президентка бренду L’Oreal Paris Дельфіна Віг’є .

Віг’є заявила, що “шкодує про відсутність діалогу і підтримки” з боку компанії під час припинення співпраці моделлю.

“Ми мали б також зробити більше, щоб створити діалог для змін, як ми робимо зараз. Ми підтримуємо боротьбу Манро проти системного расизму і, як компанія, ми прагнемо працювати над викоріненням таких систем”, — зазначила вона.

За словами президентки бренду, модель погодилася на співпрацю в запропонованому форматі.

Інформацію про те, що такі переговори мали місце, модель підтвердила в своїх соціальних мережах.

“За останні три роки я усвідомила, що мій обов’язок як активістки полягає в тому, щоб допомогти об’єднати нас як людей, незалежно від нашої ідентичності. Ми всі переживаємо захоплюючий час змін. Я сподіваюся, що це примирення є доказом того, що ми все можемо знайти спосіб відкласти в сторону наші розбіжності і працювати разом, щоб зробити світ більш прогресивним, справедливим і рівним”, — написала вона.

Напередодні бренд Adidas пообіцяв інвестувати 20 мільйонів доларів в співтовариство темношкірих в Сполучених Штатах і забезпечити, щоб не менше 30% нових робочих місць в США були надані темношкірим і латиноамериканським співробітникам.

Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер.  Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами.

Теги: бренд, модель, расизм

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