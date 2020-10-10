Виробник косметики L'Oreal прийняв рішення закрити частину точок роздрібних продажів на території США. Це торкнеться близько 400 співробітників.

Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії пояснили таке рішення тим, що необхідно реорганізувати точки роздрібної торгівлі, адаптувавши їх до тих, які будуть актуальні в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, це закриття традиційних точок продажів або заміна їх магазинами, спрямованими на видачу онлайн-замовлень.

Весь процес реорганізації займе близько шести місяців.

Американський підрозділ L’Oreal Luxe, що спеціалізується на люксових косметичних засобах, перенаправить інвестиції в електронну торгівлю.

Таким чином, буде звільнено близько 400 співробітників L’Oreal Luxe в США. У компанії зазначили, що будуть шукати способи зберегти їхні робочі місця, але на інших позиціях.

Деякі працівники зможуть перейти на інші позиції.

Скільки саме магазинів планується закрити, не повідомляється.

Варто зазначити, що компанія L’Oreal володіє такими брендами, як Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline і Kiehl’s. У компанії працюють близько 88 тис. осіб по всьому світу.