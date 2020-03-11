Лабораторія в Лондоні провела аналіз матеріалів жителя Чернівців, який наразі є єдиним в Україні пацієнтом з підтвердженим COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося раніше, 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого. Матеріали пацієнта були відправлені в Лондон для підтвердження діагнозу.

У вівторок, 10 березня, стало відомо, що фахівці підтвердили діагноз.

“Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень інфікування чернівчанина вірусом COVID-19. Отже аналізи, зроблені Центром громадського здоров’я в Києві, відповідають європейським стандартам і рекомендаціям ВООЗ”, — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в Чернівецькій обласній лікарні зараз знаходиться 5 пацієнтів з підозрою на коронавірус.