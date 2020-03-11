Про це повідомили в прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.
Як повідомлялося раніше, 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого. Матеріали пацієнта були відправлені в Лондон для підтвердження діагнозу.
У вівторок, 10 березня, стало відомо, що фахівці підтвердили діагноз.
“Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень інфікування чернівчанина вірусом COVID-19. Отже аналізи, зроблені Центром громадського здоров’я в Києві, відповідають європейським стандартам і рекомендаціям ВООЗ”, — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що в Чернівецькій обласній лікарні зараз знаходиться 5 пацієнтів з підозрою на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що сусіди хворого на коронавірус COVID-19 жителя Чернівців протестували, вимагаючи госпіталізувати його дружину.
- 5 березня в Чернівецькій області скасували масові заходи і закрили на карантин вузи і школи.