Про це розповідають #Букви.
Де буде проходити матч: Рим, Стадіо “Олімпіко”.
Коли: 22:00 за Києвом.
Головний арбітр: Орель Грінфілд (Ізраїль).
Пряма трансляція на: “Футбол 2”, Megogo, Воля TV, OLL.TV.
Орієнтовні склади:
“Лаціо”: Рейна – Патрік, Ачербі, Мусаккіо – Ладзарі, Милинкович-Савич, Лейва, Луїс Альберто, Марушич – Іммобіле, Корреа.
“Баварія”: Нойєр – Зюле, Боатенг, Алаба, Девіс – Кіммі, Горетцка – Сані, Мусіала, Коман – Левандовський.
Дискваліфіковані: Стракоша, Феліпе, Раду – Павар, Мюллер, Гнабрі, Толіссо, Коста, Ньянзу.
Під питанням гравці: Перейра – Зюле.
- 23 лютого відбудеться матч першої гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між “Атлетіко” і “Челсі”.