Про це розповідають #Букви.

“На сон впливає все – адже організм це цілісна система, – каже Ніка. Харчування це теж стосується. Наприклад, чим ближче до сну ми вживаємо каву і алкоголь, тим сильніше знижується якість сну. Є ілюзія, що алкоголь допоможе швидше заснути, але це не так. Сон буде мати інше чергування і тривалість, що вплине на бадьорість протягом наступного дня”, – зазначає експертка.

Для комфортного сну Ніка радить дотримуватись наступних правил:

Дотримуватися однакового графіка сну і харчування в робочі та вихідні дні;

Стежити за освітленням. Вранці – холодні відтінки світла, ввечері – теплі. Вночі – повна темрява;

Можна використовувати маску на очі, якщо немає можливості повністю затемнити приміщення;

Перевести гаджети в жовтий нічний режим ввечері;

Робити ритуали, які розслабляють і налаштовують на сон і які підходять саме вам. Це можуть бути читання, медитація, прослуховування спокійної музики, розмова з близькою людиною, гаряча ванна або душ;

У ліжку займатися тільки сном і сексом, щоб у вас не було звички там продовжувати вирішувати робочі проблеми або читати до трьох ранку Facebook замість сну;

Спати в не жаркому, провітреному приміщенні;

Вести записи на зразок щоденника перед сном, куди ви можете виписати всі переживання за день і тим самим очистити голову від тривог і налаштуватися на відпочинок.

Ніка Бельська зазначає, що Всесвітня організація охорони здоров’я називає наш час “глобальною епідемією нестачі сну”.

Наприклад, у США за різними оцінками в залежності від штату недосипає 25-49% людей. І чим ближче до мегаполісу, тим імовірніший брак сну. “З дітьми оцінити складніше, але схоже, що не менш 30% недосипають до норми свого віку. Це призводить до дратівливості, дефіциту уваги і проблемам з метаболізмом (схильності до діабету та ін). Брак сну, який нам принесла цивілізація із зайвою освітленістю і модою на трудоголізм, почала сильно “омолоджувати” багато хвороб”, – уточнює генетик Ніка Бельська.