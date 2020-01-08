Про це на брифінгу розповів технічний директор МАУ Олександр Шафієв, повідомляють #Букви.
“Літак 2016 року випуску – середини року. Вийшов безпосередньо з заводу Boeing, до цього ніде не експлуатувався. Останню перевірку проходив 6 січня, ніяких зауважень не було від екіпажу – ні після прильоту в Тегеран, ні перед вильотом”, – сказав Шафієв.
Нагадаємо, що компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк.
Згідно із попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.