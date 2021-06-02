У "Слузі народу" поскаржилися на тиск голови Харківської обласної держадміністрації Айни Тимчук на місцевих депутатів-"слуг".

Відповідне листування вдалося сьогодні зафіксувати фотокореспонденту #Букв у залі засідань Верховної Ради.

Листування відбувалося у чаті “слуг” під назвою “Національна Рада Громад”.

Повідомлення для колег у ньому опублікував заступник голови фракції “СН” Павло Сушко, котрий є головою Харківського обласного осередку “слуг”.

Сушко закликав нардепів “втрутитися” у ситуацію в Харкові, інакше йому “доведеться вийти в публічне поле”.

“Колеги! Змушений вас поінформувати, що ситуація в Харкові досягає межі! Потрібно терміново втрутитися! Або ж мені доведеться вийти в публічне поле!” – написав він.

За твердженням Сушка, голова Харківської ОДА Тимчук тисне на депутатів-“слуг” облради Харкова, “ламає і погрожує розправою”.

“Губернатор перейшла до погроз фізичною розправою депутатам і їхнім сім’ям в обласній фракції! Викликає з самого ранку! Ламає та погрожує! Змушує проголосувати фракцію за зняття члена партії “Слуга народу” Луценко Тетяни… Це вже свавілля!” – написав Сушко.

Він закликав колег-“слуг”, зокрема Олександра Завітневича та голову партії “СН” Олександра Корнієнка “терміново скликати раду громад”.

Йдеться про Національну раду громад, яку “слуги” утворили в березні цього року і яка є одним із вищих керівних органів партії.

До ради громад автоматично входять голови обласних організацій “СН” (зокрема, Павло Сушко та Олександр Завітневич).

Серед іншого, Нацрада громад повинна ухвалювати “стратегічні й тактичні рішення щодо регіональної політики партії”.

Варто зазначити, що нинішню голову Харківської обласної держадміністрації Айну Тимчук призначив президент Володимир Зеленський у листопаді 2020 року. До цього вона працювала керівником апарату Дніпропетровської ОДА.

До Тимчук посаду голови Харківської ОДА обіймав з листопада 2019 року Олексій Кучер (котрий перед тим пройшов до Верховної Ради як нардеп від “Слуги народу”). Володимир Зеленський звільнив Кучера указом від 27 листопада 2020 року.

Попри те, що Айна Тимчук була призначена президентом, схоже, в неї виник конфлікт з місцевими депутатами від президентської партії “Слуга народу”.

Так, наприкінці квітня Тимчук звільнила з посади своєї першої заступниці представницю “СН” Тетяну Єгорову-Луценко (про яку згадував у листуванні в чаті Павло Сушко).

Харківський осередок “Слуги народу” навіть випустив заяву з цього приводу, у якій йшлося про те, що Єгорова-Луценко “залишила посаду першого заступника голови ОДА через відсутність спільних поглядів на критичні питання Харківщини” (зокрема щодо “проблеми забезпечення ковідних лікарень, долі промислових об’єктів міста, інших соціально-важливих для харків’ян проблем”).

На своїй сторінці в Facebook Єгорова-Луценко писала, що голова ОДА Айна Тимчук повідомила їй про звільнення 28 квітня. Представниця “Слуги народу” зазначала, що пішла з посади не за власним бажанням, і “жодних об’єктивних причин такому рішенню (про звільнення, – ред.) немає”.

У коментарі “Суспільному” Єгорова-Луценко уточнила, що підставою для звільнення стала її заява, яку вона написала наприкінці 2020 року. За словами Луценко, таку заяву тоді писали всі заступники у зв’язку з припиненням повноважень попереднього голови ОДА Олексія Кучера.

Тим часом харківські ЗМІ писали, що “Тимчук позбулася людей Олексія Кучера в своїй команді”.

Варто зазначити, що Єгорова-Луценко є також головою фракції “Слуги народу” в Харківській облраді.