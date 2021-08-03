Обкладинку опублікував користувач з нікнеймом Per Axbom у своєму Twitter.

Користувач зазначив, що “на сьогодні це реклама збройних сил Швеції”. 

Крім того, на обкладинці написано: “Прапор, який варто захищати. Ми захищаємо права людини, рівність усіх та наше право жити так, як ми самі обираємо”.

Це послідовна позиція шведських збройних сил вже багато років. У 2017 році вони опублікували твіт на підтримку ЛГБТ+.

“Ми готові пройти всю дистанцію. Ваше право жити, як ви хочете, бути, ким хочете та з ким хочете – наше завдання вас захищати”, – йшлося у заяві військових.

Це вже не перша обкладинка видання, яка стосується розвінчання стереотипів щодо військових. Наприклад, до 8 березня газета випустила обкладинку з військовою на обкладинці та написом “типова жінка”. Потім була ще серія схожих обкладинок.

  • Раніше повідомлялося, що об’єднання “Українські ЛГБТ військові за рівні права” запрошує охочих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт з однією з мотопіхотних частин Збройних сил України.