Обкладинку опублікував користувач з нікнеймом Per Axbom у своєму Twitter.

Користувач зазначив, що “на сьогодні це реклама збройних сил Швеції”.

Крім того, на обкладинці написано: “Прапор, який варто захищати. Ми захищаємо права людини, рівність усіх та наше право жити так, як ми самі обираємо”.

The full front page of Sweden’s daily newspaper @SvD today is an ad from The Swedish Armed Forces.

Translated: “A FLAG WORTH DEFENDING. We defend human rights, everyone’s equal worth and our right to live as we ourselves choose.” pic.twitter.com/bvyrZ3A7rP

— Per Axbom (@axbom) August 1, 2021