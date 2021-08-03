Обкладинку опублікував користувач з нікнеймом Per Axbom у своєму Twitter.
Користувач зазначив, що “на сьогодні це реклама збройних сил Швеції”.
Крім того, на обкладинці написано: “Прапор, який варто захищати. Ми захищаємо права людини, рівність усіх та наше право жити так, як ми самі обираємо”.
The full front page of Sweden’s daily newspaper @SvD today is an ad from The Swedish Armed Forces.
Translated: “A FLAG WORTH DEFENDING. We defend human rights, everyone’s equal worth and our right to live as we ourselves choose.” pic.twitter.com/bvyrZ3A7rP
— Per Axbom (@axbom) August 1, 2021
Це послідовна позиція шведських збройних сил вже багато років. У 2017 році вони опублікували твіт на підтримку ЛГБТ+.
“Ми готові пройти всю дистанцію. Ваше право жити, як ви хочете, бути, ким хочете та з ким хочете – наше завдання вас захищати”, – йшлося у заяві військових.
Vi är beredda att gå hur långt som helst. Din rätt att leva hur du vill, som den du vill och med vem du vill – är vår uppgift att försvara pic.twitter.com/8yHAdsHmam
— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) July 31, 2017
Це вже не перша обкладинка видання, яка стосується розвінчання стереотипів щодо військових. Наприклад, до 8 березня газета випустила обкладинку з військовою на обкладинці та написом “типова жінка”. Потім була ще серія схожих обкладинок.
- Раніше повідомлялося, що об’єднання “Українські ЛГБТ військові за рівні права” запрошує охочих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт з однією з мотопіхотних частин Збройних сил України.