Обкладинку опублікував користувач з нікнеймом Per Axbom у своєму Twitter.

Користувач зазначив, що “на сьогодні це реклама збройних сил Швеції”.

Крім того, на обкладинці написано: “Прапор, який варто захищати. Ми захищаємо права людини, рівність усіх та наше право жити так, як ми самі обираємо”.

The full front page of Sweden’s daily newspaper @SvD today is an ad from The Swedish Armed Forces. Translated: “A FLAG WORTH DEFENDING. We defend human rights, everyone’s equal worth and our right to live as we ourselves choose.” pic.twitter.com/bvyrZ3A7rP — Per Axbom (@axbom) August 1, 2021

Це послідовна позиція шведських збройних сил вже багато років. У 2017 році вони опублікували твіт на підтримку ЛГБТ+.

“Ми готові пройти всю дистанцію. Ваше право жити, як ви хочете, бути, ким хочете та з ким хочете – наше завдання вас захищати”, – йшлося у заяві військових.

Vi är beredda att gå hur långt som helst. Din rätt att leva hur du vill, som den du vill och med vem du vill – är vår uppgift att försvara pic.twitter.com/8yHAdsHmam — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) July 31, 2017

Це вже не перша обкладинка видання, яка стосується розвінчання стереотипів щодо військових. Наприклад, до 8 березня газета випустила обкладинку з військовою на обкладинці та написом “типова жінка”. Потім була ще серія схожих обкладинок.