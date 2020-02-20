Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Лана Дель Рей мала виступити в Лондоні, Манчестері, Глазго й Бірмінгемі на наступному тижні.

Зазначається, що голос співачка втратила внаслідок хвороби.

“Вибачте, що розчарувала всіх в останню хвилину, але ця хвороба застала мене зненацька і я повністю втратила свій голос. Лікар порадив на чотири тижні взяти паузу. Я ненавиджу розчаровувати, але мені потрібно одужати”, – заявила Лана.