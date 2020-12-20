Про це повідомляє видання People із посиланням на свої джерела.
Фанати 35-річної співачки помітили каблучку у неї на пальці під час появи Дель Рей на вечірньому шоу Джиммі Феллона в понеділок, 14 грудня. Вона виконала пісню “Love You Like A Woman”.
Джерело підтвердило виданню інформацію, що 31-річний Джонсон зробив співачці пропозицію.
Представник Дель Рей відмовився давати коментарі.
Згідно з даними джерел People, пара познайомилася в додатку для знайомств.
Джонсон і Дель Рей підписалися на акаунти один на одного в Instagram ще в серпні. Відтоді фанати почали помічати появу співачки в соціальних мережах Джонсона.
Закохані разом відзначали Хеллоуїн. У них були костюми за мотивами фільму “Чарівник країни Оз” (вже на цьому фото помітна каблучка на пальці Дель Рей).
Відомо, що Клейтон Джонсон раніше співав у гурті Stereo Skyline. Згодом він об’єднався зі своїми братами і створив гурт The Johnsons, в якому виступав як гітарист і вокаліст.
Як повідомляє видання Vanity Fair, у березні цього року Лана Дель Рей розлучилася із бойфрендом-поліцейським Шоном Ларкіном. Пара зустрічалася менше року, але встигла з’явитися на червоній доріжці музичної премії “Греммі”.
- Раніше співачка і актриса Дженніфер Лопес зізналася, що двічі переносила весілля з її нареченим Алексом Родрігесом.