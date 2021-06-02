Колишня заступниця голови МЗС та радниця голови правління "Нафтогазу" Олена (Лана) Зеркаль, яка напередодні стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка, не отримуватиме зарплатню на новому місця роботи.

Це випливає з відповіді Міністерство енергетики України на запит #Букв.

У вівторок, 1 червня, пресслужба міністерства, повідомляючи про зустріч міністра Германа Галущенка з єврокомісаром Кадрі Сімсон, зазначила, що з української сторони участь взяла радниця міністра Олена Зеркаль. Це була перша згадка про Зеркаль у цьому статусі. Після цього Зеркаль на своїй сторінці в Facebook сповістила, що тепер буде радницею міністра.

Донедавна Зеркаль працювала у НАК “Нафтогаз” (спершу на посаді радниці голови правління, згодом очолювала судовий напрям роботи). 26 травня, за місяць після зміни керівництва НАК, вона заявила про своє звільнення.

Однак на новому місці роботи вона зарплатню не отримуватиме.

“Зеркаль Олену Володимирівну з 01.06.2021 призначено позаштатним радником Міністра енергетики України Г. Галущенка на громадських засадах. Разом з тим повідомляємо, що Зеркаль О.В. у трудових відносинах з Міненерго не перебуває та заробітну плату не отримує“, — зазначили в Міненерго.