Ланцюжки на шию користуються великою популярністю у всьому світі. Їх носять і діти, і дорослі хлопці, але найбільше вони потрібні серед дівчат. Правильно підібраний ланцюжок може підкреслити область декольте або шию. Ці аксесуари також нерідко носять поверх одягу, особливо в поєднанні з кулонами. Це особливо актуально, якщо ви хочете наголосити на красі своєї сукні. Великий асортимент таких ювелірних виробів ви знайдете в інтернет-магазині Золотий Вік: https://zolotoyvek.ua/cepochki/

Різновиди ланцюжків

Вибір ювелірного ланцюжка — це непросте завдання, оскільки такі вироби відрізняються за декількома характеристиками:

Плетіння. Розрізняють безліч різних плетен, але найпопулярнішими можна вважати якірне, панцирне, візантійське, “Бісмарк” та “Лав”. Вони відрізняються між собою за красою, складністю виконання та надійністю. Метал. Хлопці переважно віддають перевагу сріблу, оскільки це більш “холодний” та “чоловічий” метал. Дітям дарують срібло, оскільки вони нерідко втрачають свої прикраси, а білий метал порівняно недорогий. Золото зазвичай віддають перевагу старшим дівчатам і чоловікам, але можливі винятки. Спосіб виготовлення. Ланцюжки, як і всі ювелірні вироби, виготовляються машинним способом чи методом ручної роботи. На прилавках ювелірних магазинів ви знайдете переважно штамповані машинні вироби. Авторські прикраси ручної роботи в основному роблять на замовлення, і в наш час це також поширена практика. Замок. Якщо в сережках використовується досить велика кількість різних замків, то у випадку з ланцюгами зазвичай зводиться до вибору між карабіном і шпренгелем. Обидва різновиди надійні, але карабін добре поєднується з масивними ланцюгами, а шпрингель – з більш легкими та мініатюрними.

Як відрізнити чоловічі ланцюжки від жіночих?

Основними відмінностями слід вважати ширину та вагу. Хлопці зазвичай віддають перевагу більш масивним і важким ланцюжкам, які підкреслюють їх мужність і брутальність. Дівчатам властиві витончені та елегантні прикраси, тому вони вибирають переважно тонкі та лаконічні моделі. Останнім часом також набирає популярності стиль унісекс, оскільки деякі жінки прагнуть наслідувати чоловіків, і навпаки. Також багато залежить від статури. Наприклад, якщо хлопець невисокого зросту і худорлявий, то масивний ланцюжок на ньому може виглядати не дуже вдало. У принципі це ж правило поширюється і на дівчат: чим менше зростання і чим крихкіша статура, тим мініатюрнішими повинні бути прикраси.