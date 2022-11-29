Ланцюжки на шию користуються великою популярністю у всьому світі. Їх носять і діти, і дорослі хлопці, але найбільше вони потрібні серед дівчат. Правильно підібраний ланцюжок може підкреслити область декольте або шию. Ці аксесуари також нерідко носять поверх одягу, особливо в поєднанні з кулонами. Це особливо актуально, якщо ви хочете наголосити на красі своєї сукні. Великий асортимент таких ювелірних виробів ви знайдете в інтернет-магазині Золотий Вік: https://zolotoyvek.ua/cepochki/
Різновиди ланцюжків
Вибір ювелірного ланцюжка — це непросте завдання, оскільки такі вироби відрізняються за декількома характеристиками:
- Плетіння. Розрізняють безліч різних плетен, але найпопулярнішими можна вважати якірне, панцирне, візантійське, “Бісмарк” та “Лав”. Вони відрізняються між собою за красою, складністю виконання та надійністю.
- Метал. Хлопці переважно віддають перевагу сріблу, оскільки це більш “холодний” та “чоловічий” метал. Дітям дарують срібло, оскільки вони нерідко втрачають свої прикраси, а білий метал порівняно недорогий. Золото зазвичай віддають перевагу старшим дівчатам і чоловікам, але можливі винятки.
- Спосіб виготовлення. Ланцюжки, як і всі ювелірні вироби, виготовляються машинним способом чи методом ручної роботи. На прилавках ювелірних магазинів ви знайдете переважно штамповані машинні вироби. Авторські прикраси ручної роботи в основному роблять на замовлення, і в наш час це також поширена практика.
- Замок. Якщо в сережках використовується досить велика кількість різних замків, то у випадку з ланцюгами зазвичай зводиться до вибору між карабіном і шпренгелем. Обидва різновиди надійні, але карабін добре поєднується з масивними ланцюгами, а шпрингель – з більш легкими та мініатюрними.
Як відрізнити чоловічі ланцюжки від жіночих?
Основними відмінностями слід вважати ширину та вагу. Хлопці зазвичай віддають перевагу більш масивним і важким ланцюжкам, які підкреслюють їх мужність і брутальність. Дівчатам властиві витончені та елегантні прикраси, тому вони вибирають переважно тонкі та лаконічні моделі. Останнім часом також набирає популярності стиль унісекс, оскільки деякі жінки прагнуть наслідувати чоловіків, і навпаки. Також багато залежить від статури. Наприклад, якщо хлопець невисокого зросту і худорлявий, то масивний ланцюжок на ньому може виглядати не дуже вдало. У принципі це ж правило поширюється і на дівчат: чим менше зростання і чим крихкіша статура, тим мініатюрнішими повинні бути прикраси.