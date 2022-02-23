Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради з нагоди 23 лютого – Дня захисника вітчизни у Росії – звернувся до російських військових, які планують йти воювати в Україну. Він пообіцяв, що окупанти з України повернуться не переможцями, а покійниками.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нардеп нагадав, що в Росії сьогодні День захисника вітчизни, і російським солдатам будуть розповідати про ідеологію “русского мира” та закликатимуть до його поширення, зокрема на територію України.

Гончаренко наголосив: в Україні російських солдатів ніхто не чекає – українці будуть чинити опір.

“Вас не чекають з квітами в руках. Ми вас чекаємо з Javelin і зі зброєю в руках. Якщо ви сюди зайдете – ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. “Добро пожаловать в Ад”, – це ми вам можемо сказати”, – заявив нардеп від “Європейської Солідарності”.

Він додав, що окупантів в Україні чекає смерть.

“Ви тут помрете! Помрете, як паршиві пси, якщо зайдете в нашу державу!”, – наголосив нардеп.

Олексій Гончаренко додав, що російські генерали втечуть, а звичайних солдатів пошлють на загибель. Він закликав військових РФ зупинися зараз і пообіцяв: перемога буде за Україною.