Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Нардеп нагадав, що в Росії сьогодні День захисника вітчизни, і російським солдатам будуть розповідати про ідеологію “русского мира” та закликатимуть до його поширення, зокрема на територію України.
Гончаренко наголосив: в Україні російських солдатів ніхто не чекає – українці будуть чинити опір.
“Вас не чекають з квітами в руках. Ми вас чекаємо з Javelin і зі зброєю в руках. Якщо ви сюди зайдете – ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. “Добро пожаловать в Ад”, – це ми вам можемо сказати”, – заявив нардеп від “Європейської Солідарності”.
Він додав, що окупантів в Україні чекає смерть.
“Ви тут помрете! Помрете, як паршиві пси, якщо зайдете в нашу державу!”, – наголосив нардеп.
Олексій Гончаренко додав, що російські генерали втечуть, а звичайних солдатів пошлють на загибель. Він закликав військових РФ зупинися зараз і пообіцяв: перемога буде за Україною.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт стосовно легалізації вогнепальної зброї через загострення військово-політичної ситуації в Україні із Російською Федерацією. “За” проголосували 274 народних депутати.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінцева мета президента Росії Володимира Путіна — це знищення української державності.
- Також у Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови про звернення до президента України №7095 щодо закриття кордонів з Росією та Білоруссю.