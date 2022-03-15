Український телеведучий Дмитро Комаров звернувся до росіян, зокрема блогерів-мільйонників, котрі, об'єднавшись ще декілька тижнів тому, могли змінити майбутнє своєї країни. Проте навіть не спробували цього зробити. Результат цього – повернення до СРСР, у ще гіршому випадку - кінець РФ, яку забере з собою на той світ їхній "голий король".

Про це Дмитро Комаров написав у Facebook.

Він наголосив, що рабство обиралося між рабством та свободою. Російські зірки, не рахуючи тих, схожі на Макаревича тепер зможуть виступати тільки в РФ, за рублі, недорого, “бо у Венесуелі боліварів Басковських не замовлять”.

“Айй, блокують інсту, будемо на зв’язку через телеграм канал. “Ти не будеш. Спочатку незалежні ЗМІ, потім фб, інста. Є ще більше попереду. Внутрішній світ темряви. Немає інформації. Без “ворожих іноземних” машин, корпорацій, компаній, продуктів. Без “чортових” Бігмаків та Мастеркард. Ласкаво просимо назад в СРСР. Путін, з мовчазної згоди росіян, посадив людей в машину часу і відправив в минуле, кататися на Жигулях і мріяти про іномарки”, – зазначив журналіст.

Комаров наголосив, що рішення “царя” розпочати війну проти України – фатальне. Ось і закінчилась епоха “руського землязбирача”.

Він також зауважив, що можна знайти спільну мову і домовитися навіть з папуасами з лісу. Щоб не стріляти з лука чи кидати списи. Проте тепер весь світ побачив, що є люди, з якими неможливо домовитися, які живуть у паралельній реальності, вигаданій Кремлем і нав’язаній телебаченням і пресою.

Згадуючи досвід спілкування із тими, хто пережив ядерний удар у Хіросімі та Нагасакі, Комаров зазначив, що українці не хотіли цієї війни.

“Ми не хотіли вірити у війну – вона почалася. Тепер не можна виключати можливість “червоної кнопки”. Хто не в курсі, це не буквально валіза з кнопкою. До запуску ядерної бомби причетний осередок людей. Тому, навіть якщо божевільний старий вирішить вчинити самогубство і таким чином зруйнувати життя, на одному з етапів може бути хтось, хто не буде слідкувати за наказом і не поверне ключ. Росіяни мають бути зацікавлені перш за все в тому, щоб не натискати кнопку, бо це буде кінець РФ”, – заявив телеведучий.

Резюмуючи власне звернення, Дмитро Комаров зауважив, що б не загрожувало – українці не бояться та продовжують боронити свою землю, відчуваючи неймовірну єдність, гордість за націю та ЗСУ.