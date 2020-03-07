У неділю, 8 березня, мільйони жінок вийдуть на вулиці по всій Латинській Америці, щоб відзначити Міжнародний жіночий день.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому, в понеділок жінки по всьому регіону планують залишитися вдома, щоб проілюструвати, як буде виглядати суспільне життя без них.

Очікується, що демонстрації в Міжнародний жіночий день будуть підтримуватися учасниками більш широких акцій протесту проти соціальної нерівності, які почалися ще в жовтні, і на їх піку на акції виходили більше мільйона чоловік.

Цього року особливу увагу буде приділено правосуддю по відношенню до жінок, які постраждали під час цих акцій протесту. За даними Чилійського інституту з прав людини, як мінімум, 439 жінок отримали поранення. Згодом представники інституту подали шість скарг на поліцію за сексуальне насильство.

Зазначається, що на цьому тижні чилійські сенатори схвалили законопроєкт, спрямований на надання жінкам рівного представництва, а правоцентристський президент Чилі Себастьян Піньєра підписав закон про посилення покарання за вбивство жінок.

Водночас, анонсовані акції, ймовірно, будуть зосереджені на рішенні Конституційного суду, яке залишило в силі обмеження на аборти у випадках сексуального насильства, каліцтва плоду або ризику для здоров’я матері.