Про це повідомляє Delfi.

У підготовленому проєкті наказу МОЗ йдеться, що до міністерства надійшов лист від посольства України в Латвії з проханням безоплатно передати Міністерству охорони здоров’я України медичні пристрої для надання своєчасної медичної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії Росії проти України.

У повідомленні зазначається, що з метою забезпечення раціонального контролю за використанням пожертвувань, отриманих у межах міжнародної допомоги у зв’язку з COVID-19, а також для виявлення та вирішення пов’язаних із цим проблем у МОЗ було створено робочу групу. Оцінивши поточну ситуацію, а також беручи до уваги матеріальні резерви, створені під час пандемії COVID-19, група розглянула можливість передання Україні медичних приладів, які Латвія отримала як пожертви.

Планується, що міністерство пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційні установки, один комплект вентилятора й дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу показників життєдіяльності пацієнта, яка може бути під’єднана до десяти моніторів життєдіяльності.

У МОЗ Латвії зауважили, що передача цих медичних приладів безпосередньо не вплине на матеріальні резерви країни.

За інформацією відомства, транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба з використанням механізму підтримки, запропонованого Європейською комісією. Транспортні та логістичні витрати будуть покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.