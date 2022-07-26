Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

Про це повідомила суддя ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини) від України Ганна Юдківська з посиланням на відповідний пресреліз.

Вона пояснила, що за статтею 63 Статуту Суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити в процес. У цьому випадку тлумачення, надане рішенням Суду, буде так само обов’язковим для них.

Уряд Латвії зазначив, що як учасниця Конвенції про геноцид, їхня держава має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні Суду під час розгляду. Також було зазначено, що Латвія бажає подавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті, так і щодо юрисдикції.

Наразі урядам України та РФ запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.