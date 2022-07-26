Про це повідомила суддя ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини) від України Ганна Юдківська з посиланням на відповідний пресреліз.
Вона пояснила, що за статтею 63 Статуту Суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити в процес. У цьому випадку тлумачення, надане рішенням Суду, буде так само обов’язковим для них.
Уряд Латвії зазначив, що як учасниця Конвенції про геноцид, їхня держава має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні Суду під час розгляду. Також було зазначено, що Латвія бажає подавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті, так і щодо юрисдикції.
Наразі урядам України та РФ запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.
- Нагадаємо, що понад 40 країн світу, зокрема Німеччина, Франція, Італія, США, Велика Британія, Японія, Австралія, а також влада ЄС висловили підтримку Україні, яка звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом проти РФ.
- Раніше Вашингтон включив Росію до країн, які беруть участь у політиці або моделі торгівлі людьми та примусової праці. США вважають, що РФ використовує і тих, чиї сили безпеки або збройні групи, підтримувані урядом, використовують дітей як солдатів.
- Також група сенаторів США представила резолюцію про визнання дій Російської Федерації в Україні геноцидом українського народу.