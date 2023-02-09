У межах чергового пакету допомоги Латвія надасть Україні 185 одиниць медичного обладнання. Загальна сума підтримки складає майже 378 тисяч євро.

Про це повідомили на сайті відомства.

Україну забезпечать інфузійними помпами, апаратами ШВЛ та моніторами пацієнта. Допомогу скерують в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Посол України Олександр Міщенко подякував за підтримку, лікування та реабілітацію українських військових. Він разом з міністром охорони здоров’я Латвії Лігою Меньгелсоне порушили питання майбутньої підтримки у сфері гуманітарної допомоги.

Зокрема вони обговорили лікування і реабілітацію поранених на війні солдатів ЗСУ у латвійських лікарнях. Вони домовилися, що мають намір активізувати співпрацю, не лише забезпечуючи реабілітацією постраждалих, а й передаючи досвід латвійських реабілітологів українським медичним кадрам.

За 2022 рік у медичній сфері Латвія допомога Україні на суму понад 2 мільйони євро. Країна надавала медичні прилади, літаки, машини швидкої медичної допомоги, ноші, мікроскопи, перев’язувальні матеріали, фольговані ковдри, а також лікування та психосоціальну підтримку.

Три лікарняні заклади приймають і лікують українських військових: Ризькій східній клінічній університетській клініці (RAKUS), Лікарня травматології та ортопедії, Національний реабілітаційний центр “Вайварі”. Торік там 130 поранених бійців отримали медичну допомогу.