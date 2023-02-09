Про це повідомили на сайті відомства.
Україну забезпечать інфузійними помпами, апаратами ШВЛ та моніторами пацієнта. Допомогу скерують в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
Посол України Олександр Міщенко подякував за підтримку, лікування та реабілітацію українських військових. Він разом з міністром охорони здоров’я Латвії Лігою Меньгелсоне порушили питання майбутньої підтримки у сфері гуманітарної допомоги.
Зокрема вони обговорили лікування і реабілітацію поранених на війні солдатів ЗСУ у латвійських лікарнях. Вони домовилися, що мають намір активізувати співпрацю, не лише забезпечуючи реабілітацією постраждалих, а й передаючи досвід латвійських реабілітологів українським медичним кадрам.
За 2022 рік у медичній сфері Латвія допомога Україні на суму понад 2 мільйони євро. Країна надавала медичні прилади, літаки, машини швидкої медичної допомоги, ноші, мікроскопи, перев’язувальні матеріали, фольговані ковдри, а також лікування та психосоціальну підтримку.
Три лікарняні заклади приймають і лікують українських військових: Ризькій східній клінічній університетській клініці (RAKUS), Лікарня травматології та ортопедії, Національний реабілітаційний центр “Вайварі”. Торік там 130 поранених бійців отримали медичну допомогу.
- Латвія готує для України надання нового пакету військової допомоги. Уряд планує передати Збройним силам України зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти та безпілотники.
- Латвія має намір передати Збройним силам України нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Рішення можуть оголосити під час наступного засідання у форматі “Рамштайн”, яке почнеться 20 січня.