Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що їхня держава надасть Україні всі свої гелікоптери. Нині Рига завершує їхню підготовку до відправлення на потреби Сил оборон.

Джерело: прем’єр-міністр Криш’яніс Каріньш під час міжнародної конференції у Лондоні з відновлення України.

За його словами, латвійський уряд витратив понад 1,3% національного ВВП на всі види допомоги Україні. З цього числа 1% скерували виключно на військові потреби.

“Усі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, зараз ми перефарбовуємо останні, що залишилися, щоб вони були придатні до використання і мали гарний вигляд – ми відправляємо їх в Україну”, – сказав прем’єр.

Він додав, що Латвія ніколи не мала ілюзій щодо Росії. У зв’язку з цим у листопаді-грудні 2021 року їхній уряд ухвалив рішення відправити Україні ПЗРК Stinger. Вони прибули до нашої держави лише за день до початку повномасштабного вторгнення, і стали одними із причин, які завадили росіянам захопити злітні майданчики.

Прем’єр-міністр наголосив, що латиші як нація “розуміють українців”. На його думку, поки всі говорять про цінність свободи, демократії та верховенства права — борються за них саме українці.

“Українці – це борці за свободу, а ми зараз ті, хто боротьбу за свободу підтримує”, – заявив політик.

Він закликав не лише збільшувати підтримку України, а й повністю інтегрувати її до Євросоюзу та НАТО.