Джерело: прем’єр-міністр Криш’яніс Каріньш під час міжнародної конференції у Лондоні з відновлення України.
За його словами, латвійський уряд витратив понад 1,3% національного ВВП на всі види допомоги Україні. З цього числа 1% скерували виключно на військові потреби.
“Усі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, зараз ми перефарбовуємо останні, що залишилися, щоб вони були придатні до використання і мали гарний вигляд – ми відправляємо їх в Україну”, – сказав прем’єр.
Він додав, що Латвія ніколи не мала ілюзій щодо Росії. У зв’язку з цим у листопаді-грудні 2021 року їхній уряд ухвалив рішення відправити Україні ПЗРК Stinger. Вони прибули до нашої держави лише за день до початку повномасштабного вторгнення, і стали одними із причин, які завадили росіянам захопити злітні майданчики.
Прем’єр-міністр наголосив, що латиші як нація “розуміють українців”. На його думку, поки всі говорять про цінність свободи, демократії та верховенства права — борються за них саме українці.
“Українці – це борці за свободу, а ми зараз ті, хто боротьбу за свободу підтримує”, – заявив політик.
Він закликав не лише збільшувати підтримку України, а й повністю інтегрувати її до Євросоюзу та НАТО.
- 21 червня посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Він охоплює заходи, спрямовані на протидію обходу вже чинних обмежень і окремим лістингам.