Латвія не планує відправляти своїх спортсменів на Олімпійські ігри-2024 через участь росіян та білорусів, поки триває вторгнення в Україну.

Про це повідомило Reuters.

Речник Олімпійського комітету країни додав, що ситуація в Україні може змінитися до проведення спортивної події.

“Якщо нам потрібно прийняти рішення зараз, ми, звичайно, не підемо на такі змагання”, – сказав речник.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити спортсменів РФ і РБ до змагань у нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов. Глава МОК Томас Бах вважає, що “окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації, навіть якщо країни перебувають у стані конфлікту”.

Президент Володимир Зеленський виступив проти такої ідеї. До його думки долучилася прем’єр-міністерка Естонія Кая Каллас.

У МЗС Росії заявили, що будь-які спроби витіснити Москву з міжнародного спорту через війну “приречені на провал”. Олімпійські ігри мають відбутися у 2024 році в Парижі.