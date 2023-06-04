Латвія передала Збройним силам України вже 66 автомобілів, конфіскованих у водіїв, котрі кермували у нетверезому стані.

Джерело: Delfi

Відповідно до закону “Про підтримку цивільного населення України”, транспортні засоби Латвії можуть безоплатно передаватись у власність Уряду України з метою сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов’язаної з бойовими діями в Україні та підтримкою українського суспільства. Це один зі способів допомоги Латвії Україні в боротьбі з російською агресією.

Закон дозволяє конфіскувати автомобілі у водіїв, у крові яких міститься понад 1,5 проміле алкоголю. Також кримінальна відповідальність передбачена за керування транспортним засобом або навчання управління транспортним засобом у стані сп’яніння наркотичних, психотропних, токсичних чи інших одурманюючих речовин.

Раніше з ініціативою передати Україні конфісковані автомобілі виступило Міністерство фінансів. Відповідні поправки до закону латвійський парламент ухвалив у лютому.

Міністр фінансів Арвіл Ашераденс зазначив, що від ідеї до втілення минуло більше ніж місяць. До процесу активно долучилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і боротьби з корупцією. Своєю чергою, депутати одностайно підтримали поправки до закону про підтримку цивільного населення України.