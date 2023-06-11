Латвія передасть Україні €200 тисяч на ліквідацію наслідків руйнування Каховської дамби

Уряд Латвії пожертвує Україні з резервних фондів 200 тисияч євро, щоб допомогти подолати екологічну та гуманітарну кризу, яка стала наслідокм руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.

Джерело: LSM.

Як повідомляється, Латвія надішле фінансову допомогу уряду України з метою сприяння оперативній, скоординованій та адресній закупівлі обладнання, матеріалів і техніки, необхідних для подолання первинних наслідків затоплення внаслідок руйнування дамби.

Запит української сторони про допомогу включає такі невідкладні потреби, як водовози для перевезення питної води, рятувальні шлюпки та транспортні засоби для пересування по затоплених районах, надпотужні насоси питної води, фільтри для води, продуктові набори та ін.

Варто додати, що 6 червня президент Литви Гітанас Науседа, обраний президентом Латвії Едгарс Рінкевичс та очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Рінкевичс заявив, що Латвія рішуче засуджує навмисне руйнування Росією дамби в Україні. Він наголосив, що це екологічна катастрофа, життя людей перебуває під загрозою.

“Росія – терористична держава, і її необхідно зупинити. Ми маємо посилити підтримку України та притягнути воєнних злочинців до відповідальності”.

Зауважимо, уряд Бельгії виділив 1,5 мільйона євро на придбання генераторів через бельгійську команду швидкої допомоги b-fast для ліквідації наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС.

Зазначимо, що низка країн також оголосили про надання допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Крім того, Молдова передасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 215 тисяч доларів) для подолання екологічних і гуманітарних наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Водночас Уряд Чехії схвалив надання Україні допомоги для ліквідації наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції.