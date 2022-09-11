В Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на сход. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.

Про це він зазначив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві.

Він нагадав, що Міжнародний суд та Міжнародний кримінальний суд уже працюють над злочином геноциду. І Латвія підтримала цей позов проти РФ.

Проте, за його словами, необхідно створити спеціальний трибунал, який дасть змогу притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії проти України.

“У світі вже є прецеденти таких трибуналів: Югославія, Руанда, Камбоджа, Сьєрра-Леоне. Найреалістичнішим шляхом створення такого трибуналу, на мою думку, є підписання міжнародного договору між країнами, що підтримують цю ідею. Ми готові підписати такий договір”, – пояснив Левітс.

Своєю чергою, Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що трибунал над російською верхівкою – це не просто бажання політичного керівництва України, а вимога всього українського суспільства.

Британський адвокат, прокурор у справі Слободана Мілошевича Джеффрі Найс зауважив, що українці стали жертвами жахливого злочину – агресії РФ.

“І, як і будь-яка жертва, вони мають повне право вимагати справедливості. Тому наш обов’язок як суддів, адвокатів і захисників справедливості в усіх її проявах – задовольнити це їхнє бажання”, – зазначив Найс.

Той факт, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду не поширюється на злочини агресії, – він назвав абсурдом та пережитком минулого. Втім, адвокат переконаний, що це не має завадити міжнародній спільноті повною мірою притягнути Путіна до відповідальності.

Найс наголосив, що створення спеціального трибуналу – це правильне рішення.