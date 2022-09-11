Про це він зазначив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві.
Він нагадав, що Міжнародний суд та Міжнародний кримінальний суд уже працюють над злочином геноциду. І Латвія підтримала цей позов проти РФ.
Проте, за його словами, необхідно створити спеціальний трибунал, який дасть змогу притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії проти України.
“У світі вже є прецеденти таких трибуналів: Югославія, Руанда, Камбоджа, Сьєрра-Леоне. Найреалістичнішим шляхом створення такого трибуналу, на мою думку, є підписання міжнародного договору між країнами, що підтримують цю ідею. Ми готові підписати такий договір”, – пояснив Левітс.
Своєю чергою, Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що трибунал над російською верхівкою – це не просто бажання політичного керівництва України, а вимога всього українського суспільства.
Британський адвокат, прокурор у справі Слободана Мілошевича Джеффрі Найс зауважив, що українці стали жертвами жахливого злочину – агресії РФ.
“І, як і будь-яка жертва, вони мають повне право вимагати справедливості. Тому наш обов’язок як суддів, адвокатів і захисників справедливості в усіх її проявах – задовольнити це їхнє бажання”, – зазначив Найс.
Той факт, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду не поширюється на злочини агресії, – він назвав абсурдом та пережитком минулого. Втім, адвокат переконаний, що це не має завадити міжнародній спільноті повною мірою притягнути Путіна до відповідальності.
Найс наголосив, що створення спеціального трибуналу – це правильне рішення.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод переконаний, що РФ програє розпочату нею війну проти України. Він назвав Володимира Путіна “маленькою людиною у прямому та переносному сенсі”.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що Радбез ООН має створити міжнародний трибунал для покарання РФ за страту полонених в Оленівці, щоб РФ було покарано за кожен її злочин. Він закликав українську владу ініціювати відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН.
- Російські війська напали на цивільну будівлю та культурний центр у місті Вінниця в Україні, убивши більше ніж 20 людей і поранивши десятки інших, багато з них у важкому стані. Європейський Союз найрішучіше засуджує ці триваючі невибіркові напади на цивільні об’єкти, включаючи лікарні, медичні установи, школи та притулки.
- В Україні пропонують створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого керівництва РФ до відповідальності за злочини проти нашої держави.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії РФ в Україні як акт геноциду.