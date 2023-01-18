Про це повідомило Міноборони Латвії.
Стосовно Stinger міністерка оборони країни Інара Мурнієце казала ще 10 січня. За її словами, перелік військової підтримки Латвії для України – вже “в кишені”.
Очільниця латвійського Міноборони обговорювала чергову партію військової допомоги з колегою Олексієм Резніковим під час робочого візиту до України.
“Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки – зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати”, – казала вона.
Перша партія нового військового пакету вирушить до України 25 січня.
Інара Мурнієце зауважила, що цього року у Латвії продовжать навчання солдатів ЗСУ різного рівня. Інтенсивність тренувань хочуть збільшити як мінімум вдвічі.