Латвія готує для України надання нового пакету військової допомоги. Уряд планує передати Збройним силам України зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти та безпілотники.

Про це повідомило Міноборони Латвії.

Стосовно Stinger міністерка оборони країни Інара Мурнієце казала ще 10 січня. За її словами, перелік військової підтримки Латвії для України – вже “в кишені”.

Очільниця латвійського Міноборони обговорювала чергову партію військової допомоги з колегою Олексієм Резніковим під час робочого візиту до України.