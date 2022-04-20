Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що уряд країни готовий припинити використання російського газу. Однак це відбудеться не раніше, ніж із 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє ERR.

За його словами, невдовзі парламенту нададуть відповідні поправки до закону, які передбачають відмову від російського природного газу. Вітенбергс впевнений, що у такий спосіб Латвія зміцнить свою енергетичну безпеку.

“Перший крок Латвії – домовитися з Фінляндією та Естонією про те, що Латвія зможе отримувати додатковий газ із термінала в Палдіскі, допоки не побудує власний газовий термінал”, – заявив Вітенбергс.

Також, аби зменшити свою енергетичну залежність від РФ, уряд країни раніше ухвалив рішення щодо створення резерву зрідженого природного газу.