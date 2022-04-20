Про це повідомляє ERR.
За його словами, невдовзі парламенту нададуть відповідні поправки до закону, які передбачають відмову від російського природного газу. Вітенбергс впевнений, що у такий спосіб Латвія зміцнить свою енергетичну безпеку.
“Перший крок Латвії – домовитися з Фінляндією та Естонією про те, що Латвія зможе отримувати додатковий газ із термінала в Палдіскі, допоки не побудує власний газовий термінал”, – заявив Вітенбергс.
Також, аби зменшити свою енергетичну залежність від РФ, уряд країни раніше ухвалив рішення щодо створення резерву зрідженого природного газу.
- Нагадаємо, цьогоріч 9 травня Латвія замість перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначить День пам’яті загиблих в Україні внаслідок російської агресії.
- Данія планує нарощувати видобуток природного газу в Північному морі, аби зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.