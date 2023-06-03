Уряд Латвії планує продовжити термін раніше запроваджених обмежень на в'їзд в країну для громадян Росії.

Джерело: Delfi.

Через те, що Росія продовжує повномасштабну війну проти України, термін таких обмежень буде продовжено до 4 березня 2024 року. Передбачається, що розпорядження набуде чинності з 1 липня.

Наразі діє розпорядження, яким обмеження було введено до 30 червня. Відповідно, щоб розпорядження діяло безперервно, вносяться доповнення до нормативних актів.

У 2022 році Латвія узгодила зміни в національному законодавстві, щоб обмежити в’їзд російських громадян через розв’язану РФ повномасштабну війну проти України. Видача віз громадянам Росії також обмежена.

Заяви на отримання візи приймаються тільки у виняткових випадках, за наявності гуманітарних міркувань, як-от тяжка хвороба або похорон близького родича, загроза особистій безпеці, а також з боку членів сімей громадян Латвії та інших країн ЄС, оскільки це відповідає встановленим обмеженням на в’їзд.

Зазначимо, що у квітні міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб російську співачку та блогерку Дар’ю Зотєєву, більш відому під псевдонімом Інстасамка.

“На підставі частини 2 статті 61 Закону про імміграцію я прийняв рішення внести громадянку Російської Федерації Дар’ю Зотєєву до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб, встановивши заборону на в’їзд до Латвійської Республіки на невизначений термін”, – зазначив Едгарс Рінкевичс.

Зокрема, у Латвії заборонили в’їзд до країни для десятьох громадян РФ. Це рішення пов’язане з вироком російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ці особи причетні до “фіктивної справи” щодо критика путінського режиму.

Рінкевичс не уточнив, про кого саме йдеться, але він закликав Євросоюз запровадити додаткові санкції проти Росії через ухвалений судовий вирок у справі Володимира Кара-Мурзи.