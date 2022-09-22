За понад 900 тисяч євро, які латвійці зібрали на "Байрактар" для ЗСУ, організатори та учасники цього проєкту запропонували придбати тактичні безпілотники та позашляховики.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Латвії.

У повідомленні зазначається, що станом на 21 вересня латвійці зібрали понад 900 тисяч євро із необхідної суми у близько 5 мільйонів на “Байрактар” для України.

Проте з огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів в межах цього проєкту, організатори та учасники запропонували використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для Збройних сил України. Зокрема ця техніка може бути готовою до відправлення вже найближчим часом.

Організатори звернулися до усіх тих, хто зробив пожертву в межах проєкту зі збору коштів на “Байрактар”, з проханням дозволити змінити мету проєкту та вже зараз придбати зазначені тактичні дрони та позашляховики для української армії.

Нагадаємо, що у міністерстві оборони Литви нещодавно заявили, що будуть ремонтувати пошкоджені в Україні гаубиці. Відтак 16 вересня стало відомо, що пошкоджені під час боїв гаубиці Збройних сил України прямують до Литви для ремонту. Натомість Литва відправила українським захисникам бронетранспортери M113.

“Військова підтримка Литвою України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги”, – йдеться у повідомленні міноборони Литви. Варто зазначити, що раніше вже повідомлялося, що Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів.