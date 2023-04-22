Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ Латвії.

Зазначається, що це перший вантаж приблизно із 200 тисяч тонн мінеральних добрив російського виробництва, які належать компаніям, що перебувають під санкціями Євросоюзу, і зберігаються на території Латвії.

За інформацією МЗС Латвії, Всесвітня продовольча програма ООН планує вивезти з Латвії ще кілька партій мінеральних добрив, на які зараз накладені санкції, щоб надати підтримку країнам, які найбільше потребують цієї продукції.

У відомстві нагадали, що 6 грудня 2022 року Кабмін Латвії ухвалив це рішення у відповідь на звернення ООН щодо зменшення негативних наслідків повномасштабної війни Росії проти України та сприяння подоланню продовольчої кризи в Африці та Латинській Америці.

Відтак, за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН, уряд Латвії вирішив сприяти передачі мінеральних добрив, які належать компаніям, що перебувають під санкціями Європейського Союзу.