За дорученням Всесвітньої продовольчої програми ООН, з Ризького порту до Кенії відбув вантаж підсанкційних російських мінеральних добрив.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ Латвії.

Зазначається, що це перший вантаж приблизно із 200 тисяч тонн мінеральних добрив російського виробництва, які належать компаніям, що перебувають під санкціями Євросоюзу, і зберігаються на території Латвії.

За інформацією МЗС Латвії, Всесвітня продовольча програма ООН планує вивезти з Латвії ще кілька партій мінеральних добрив, на які зараз накладені санкції, щоб надати підтримку країнам, які найбільше потребують цієї продукції.

У відомстві нагадали, що 6 грудня 2022 року Кабмін Латвії ухвалив це рішення у відповідь на звернення ООН щодо зменшення негативних наслідків повномасштабної війни Росії проти України та сприяння подоланню продовольчої кризи в Африці та Латинській Америці.

Відтак, за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН, уряд Латвії вирішив сприяти передачі мінеральних добрив, які належать компаніям, що перебувають під санкціями Європейського Союзу.