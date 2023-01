Про це він зазначив у Twitter.

Це рішення прийнято на знак солідарності з Естонією, і воно набуде чинності 24 лютого, – додав він.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly

