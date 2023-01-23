Про це він зазначив у Twitter.
Це рішення прийнято на знак солідарності з Естонією, і воно набуде чинності 24 лютого, – додав він.
Через продовження жорстокої російськвї агресії проти України та на знак солідарності з Естонією 24 лютого Латвія знизить рівень дипломатичних відносин з РФ, вимагаючи від Росії відповідних дій”, – йдеться у дописі.
Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023
Цей крок зробили після того, як Москва погіршила дипломатичні відносини з Естонією та вислала естонського посла через звинувачення в “русофобії”.
23 січня МЗС РФ заявило, що висилає посла Естонії в Москві Маргуса Лайдре. Також йому заявили про зниження рівня диппредставників в обох країнах до тимчасового повіреного у справах.
Одразу після цього, в Естонії заявили, що висилають посла РФ з країни. Крок став відповіддю на аналогічні дії Москви.
Раніше, 11 січня в Естонії заявили, що хочуть зменшити кількість співробітників російського посольства в Таллінні. Нині там працює 21 дипломат і 23 працівники без дипломатичного статусу. Естонія заявила, що їхню кількість має бути зменшено до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу з обслуговування до 1 лютого 2023 року.
Естонська сторона пояснювала свою позицію тим, що хоче “домогтися паритету або еквівалентності в чисельності посад у посольстві” та зрівняти “кількість наявних посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях”. Країна вважає, що в умовах повномасштабної війни проти України “нинішній розмір російського представництва невиправданий”.
Окрім цього, уряд Латвії закриє кородони, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.
- Уряд Естонії ухвалив наступний і нині найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Латвія готує для України надання нового пакету військової допомоги. Уряд планує передати Збройним силам України зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти та безпілотники.