23 січня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна послабить свої дипломатичні відносини з Росією.

Про це він зазначив у Twitter.

Це рішення прийнято на знак солідарності з Естонією, і воно набуде чинності 24 лютого, – додав він.

Через продовження жорстокої російськвї агресії проти України та на знак солідарності з Естонією 24 лютого Латвія знизить рівень дипломатичних відносин з РФ, вимагаючи від Росії відповідних дій”, – йдеться у дописі.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

Цей крок зробили після того, як Москва погіршила дипломатичні відносини з Естонією та вислала естонського посла через звинувачення в “русофобії”.

23 січня МЗС РФ заявило, що висилає посла Естонії в Москві Маргуса Лайдре. Також йому заявили про зниження рівня диппредставників в обох країнах до тимчасового повіреного у справах.

Одразу після цього, в Естонії заявили, що висилають посла РФ з країни. Крок став відповіддю на аналогічні дії Москви.

Раніше, 11 січня в Естонії заявили, що хочуть зменшити кількість співробітників російського посольства в Таллінні. Нині там працює 21 дипломат і 23 працівники без дипломатичного статусу. Естонія заявила, що їхню кількість має бути зменшено до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу з обслуговування до 1 лютого 2023 року.

Естонська сторона пояснювала свою позицію тим, що хоче “домогтися паритету або еквівалентності в чисельності посад у посольстві” та зрівняти “кількість наявних посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях”. Країна вважає, що в умовах повномасштабної війни проти України “нинішній розмір російського представництва невиправданий”.

Окрім цього, уряд Латвії закриє кородони, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.