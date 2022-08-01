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Рішення ухвалив кабінет міністрів у Ризі 14 липня, воно пов’язане з рішенням влади РФ закрити латвійське консульство в Пскові, яке було єдиною дипустановою Латвії, яке видавало прикордонні дозволи росіянам. Призупинити дію угоди рекомендувала уряду комісія із закордонних справ Сейму. Угоду про спрощені поїздки мешканців прикордонних територій Латвії та РФ уклали у 2010 році.
Тим часом Латвія є однією з країн ЄС, яка припинила видачу віз громадянам РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Глава латвійського МЗС Едгар Рінкевич закликав увесь ЄС приєднатися до цього рішення.
Наприкінці липня Естонія ухвалила рішення, що забороняє надання російським громадянам тимчасової посвідки на проживання та навчальних віз. Крім того, Таллін посилив умови видачі дозволів на роботу громадянам РФ та РБ. Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу пояснив запровадження заходів необхідністю посиленого тиску на РФ через війну в Україні, яка не лише грубо порушує “територіальну цілісність, суверенітет та незалежність” України, а й загрожує безпеці Естонії та ЄС.
- Нагадаємо, у латвійському уряді закликають Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму.
- Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що підтримує ініціативу позбавлення громадянства тих осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. За його словами, бути нейтральним у тій ситуації, яка складалась — неможливо.
- У Латвії найближчим часом розпочнеться реабілітація українських військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.
- Також стало відомо, що Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ).