Латвія призупинила дію угоди з РФ щодо спрощення поїздок для мешканців прикордонних регіонів. Такий формат поїздок для росіян, що живуть біля кордону з Латвією, скасовано з понеділка, 1 серпня.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

Рішення ухвалив кабінет міністрів у Ризі 14 липня, воно пов’язане з рішенням влади РФ закрити латвійське консульство в Пскові, яке було єдиною дипустановою Латвії, яке видавало прикордонні дозволи росіянам. Призупинити дію угоди рекомендувала уряду комісія із закордонних справ Сейму. Угоду про спрощені поїздки мешканців прикордонних територій Латвії та РФ уклали у 2010 році.

Тим часом Латвія є однією з країн ЄС, яка припинила видачу віз громадянам РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Глава латвійського МЗС Едгар Рінкевич закликав увесь ЄС приєднатися до цього рішення.

Наприкінці липня Естонія ухвалила рішення, що забороняє надання російським громадянам тимчасової посвідки на проживання та навчальних віз. Крім того, Таллін посилив умови видачі дозволів на роботу громадянам РФ та РБ. Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу пояснив запровадження заходів необхідністю посиленого тиску на РФ через війну в Україні, яка не лише грубо порушує “територіальну цілісність, суверенітет та незалежність” України, а й загрожує безпеці Естонії та ЄС.